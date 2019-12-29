2019-12-29T09:50:24+03:00
Общество

Основателя «Пяти звезд» в Хабаровске отправили в СИЗО на два месяца

Крупнейшего перевозчика подозревают в даче взятки экс-начальнику управления транспорта администрации города
Александр ШТААЛЬ
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Основателя «Пяти звезд» в Хабаровске отправили в СИЗО на два месяцаОснователя «Пяти звезд» в Хабаровске отправили в СИЗО на два месяцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 29 декабря, суд избрал меру пресечения для Юрия Васильева – арест на два месяца. Крупнейший перевозчик проведет это время в СИЗО. Информацию подтвердил адвокат основателя компании «Пять звезд». Напомним, последнего задержали накануне, 27 декабря, по подозрению в даче взятки.

Ранее сообщалось, что получателем незаконного вознаграждения был Сергей Суковатый, бывший начальник управления транспорта администрации Хабаровска. По версии следствия, взятку «оформили» через покупку автомобиля. В 2017 году супруга Юрия Петровича купила у Сергея Суковатого автомобиль Toyota Land Cruiser 200, 2008 года выпуска, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» адвокат Михаил Слепцов (адвокатское бюро «Слепцов и партнеры»). – Говорят, что цена сделки была завышена более чем на два миллиона рублей. Мой клиент категорически не согласен с выдвинутыми обвинениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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