Хабаровский перевозчик предстанет перед судом после смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса

1 мая этого года произошло страшное ДТП с участием автобуса Фото: Прокуратура Хабаровского края

Директор коммерческой фирмы ООО «Васильев» предстанет перед судом. По версии следствия, Дмитрий Погребной не обеспечил соблюдение режима труда и отдыха своего сотрудника, что повлекло за собой серьезную трагедию.

Напомним, 1 мая этого года произошло страшное ДТП с участием автобуса. В 140 километрах от села Лидога машина с 32 пассажирами перевернулась. Происшествие произошло ночью. Водитель уснул за рулем из-за усталости, вызванной нарушением графика. Неконтролируемый автобус съехал с трассы и перевернулся на бок. От полученного удара в транспорте выбило стекла. Авария унесла жизни трех пассажиров. Погибли 48-летняя женщина и две девушки: 21 и 16 лет. По информации СК РФ, 29 человек получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших эвакуировали вертолетом.

- На директора транспортной компании ООО «Васильев» заведено уголовное дело по части третьей статьи 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц», - пояснили в пресс-службе Управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.

Для того, чтобы обеспечить возмещение вреда пострадавшим, имущество Дмитрия Погребного на сумму более 90 миллионов рублей арестовано.

Водителю автобуса, из-за усталости которого случилась авария, также не удалось избежать ответственности. Ему уже назначено наказание в виде лишения свободы.

- Водитель признан виновным по части пятой статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц», - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Кроме этого, к ответственности привлекли инспектора автонадзора. Он обвиняется в халатности при проверке деятельности фирмы.

Судьба директора транспортной компании Дмитрия Погребного решится в Нанайском районном суде Хабаровского края. Максимальное наказание, которое ему грозит – лишение свободы сроком до десяти лет.