Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло с 15 до 17

Автобус №311 ехал, по предварительным данным, с превышением скорости по ухабистой дороге Фото: Прокуратура Хабаровского края

Пострадавшие после страшного ДТП с автобусом в Хабаровском крае продолжают обращаться за помощью. По данным ГИБДД, к специалистам с травмами различной степени тяжести пришли 17 человек. Десять из них госпитализированы.

Смертельное ДТП случилось в ночь на 1 мая в 140 километрах от села Лидога. Автобус №311 ехал, по предварительным данным, с превышением скорости по ухабистой дороге. Во время поворота водитель не справился с управлением и улетел в кювет. Автобус перевернулся на левый бок, от удара в машине выбило стекла, в салоне капли крови, вещи пассажиров разбросало.

Трагедия унесла жизни троих женщин 48, 21 и 16 лет. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей из резервного фонда регионального правительства. Один пассажир госпитализирован в Троицкую центральную районную больницу. 13 человек остались в Ванинском медучреждении, среди них подросток 17 лет и ребенок пяти лет попали в травматологическое отделение. Две женщины находятся в реанимации с травмами головы, их состояние оценивается как тяжелое. К ним вылетел нейрохирург из Хабаровска.

Трое пострадавших с места аварии эвакуировали вертолетом в Краевую клиническую больницу №2. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, им сделали операции. Среди них - студент Герман, который ехал в Советскую Гавань из Хабаровска на майские праздники. У всех пострадавших переломы костей конечностей, черепа, раны и ссадины.

В крае введен режим ЧС межмуниципального характера. Раненым в зависимости от тяжести травм, - по 200 и 400 тысяч. После трагедии прокуратура организовала проверку. В обстоятельствах страшного ДТП также разбирается региональный Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Водитель автобуса задержан, в компании-владелице автобуса прошли обыски. Максимальное наказание по статьям - до десяти лет колонии.