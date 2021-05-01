Пострадавших в смертельном ДТП с автобусом доставили в Хабаровск

Троих доставили в Краевую клиническую больницу №2 Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровск вертолетом доставлены пострадавшие после страшного ДТП с автобусом на трассе Лидога-Ванино. Напомним, что в ночь на 1 мая машина улетела в кювет. Внутри находилось 32 пассажира и два водителя.

Во время полета за состоянием пострадавших следили медики Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Трагедия унесла жизни троих человек - 48-летней женщины и двоих девушек 21 и 17 лет. Пострадали 12 пассажиров, среди них двое подросток по 18 лет и ребенок шесть лет. Четверо человек получили тяжелые травмы, троих доставили в Краевую клиническую больницу №2, двое в тяжелом состоянии. Одна женщина находится в реанимации в Ванинской центральной районной больницы. К ней направят нейрохирурга.

- Во время полета за состоянием пострадавших следили медики, состояние не ухудшилось. На месте происшествия продолжает свою работу оперативная группа спасателей. С семьями погибших работает психолог, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

Одна женщина находится в реанимации в Ванинской центральной районной больницы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В крае введен режим ЧС межмуниципального характера. После трагедии прокуратура организовала проверку.

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