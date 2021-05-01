Опубликовано видео смертельного ДТП с автобусом в Хабаровском крае: на снегу лежат пострадавшие, пассажиры просят вернуть багаж

Всего пострадали десять человек, шестеро получили сочетанные травмы. Фото: sovgavanrf Фото: Скриншот с видео

Жуткие кадры последствий ДТП с автобусом в Хабаровском крае «гуляют» по соцсетям. Напомним, что страшная авария случилась 1 мая на трассе Лидога-Ванино. Автобус с пассажирами вылетел в кювет. ДТП унесло жизни троих человек.

Авария случилась около 2:00 часов ночи в 140 километрах от Лидоги. Жертвами стали 48-летняя женщина и две девушки 17 и 21 год. Трое человек получили тяжелые травмы, вертолетом их доставили в Хабаровск в Краевую клиническую больницу №2. Еще одна женщина находится в реанимации в Ванинской центральной районной больнице. Возможно, к ней направят нейрохирурга.

Всего пострадали десять человек, шестеро получили сочетанные травмы. Помощь людям оказывали врачи из близлежащих населенных пунктов в кафе.

На опубликованных кадрах автобус лежит на боку, мерзко пикает сигнализация, выбиты стекла. Видео было снято ночью, после ДТП. Рядом с машиной на снегу лежат люди, которые дожидаются помощи. Вокруг автобуса столпились пассажиры, которым не требуется медицинская помощь.

- Ребят, там автобус подошел, потихонечку надо выдвигаться. Щас до кафешки доедете или как там… Там тепло, - говорит автор видео.

- Нам чемодан нужно забрать, - вторит ему пассажирка.

- Какие чемоданы, - перебивает ее соседка. - Надо людям помочь.

- Людей лежачих трогать нельзя, вы чего! Скорая вызвана, - сообщает голос за кадром.

На месте работают сотрудники ГИБДД, прокуратура организовала проверку. Открыт номер горячей линии для родных и близких тех, кто пострадал в страшной аварии: 8 (4212) 47 96 03.

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