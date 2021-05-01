Семьям погибших в смертельном ДТП в Хабаровском крае выплатят по 1 миллиону рублей

Шесть человек госпитализированы в ванинскую больницу, среди них двое детей. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

Семьи погибших в страшном ДТП на трассе Лидога-Ванино получат по 1 миллиону рублей из резервного фонда правительства Хабаровского края. Напомним, что авария случилась в ночь на 1 мая. Автобус с 32 пассажирами и двумя водителями упал в кювет.

По информации ГИБДД, водитель при повороте не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус завалился на левый бок, его сильно покорежило, выбиты окна. По предварительным данным, 31-летний шофер ехал с превышением скорости по ухабистой дороге.

Трагедия унесла жизни двоих женщин 21 и 48 лет, а также 16-летней девушки. Пострадало 15 человек. Трое пассажиров вертолетом доставлены в больницу Хабаровска, двое в тяжелом состоянии.Среди них - студент Герман, который ехал в Советскую Гавань из Хабаровска на майские праздники. У всех пострадавших переломы костей конечностей, черепа, раны и ссадины.

Еще шесть человек госпитализированы в ванинскую больницу, среди них двое детей в состоянии средней степени тяжести. Двое взрослых находятся в реанимации, вероятно, их доставят в краевую столицу на вертолете.

В крае введен режим ЧС межмуниципального характера. Семьям погибших из краевого резервного фонда будет выплачено по одному миллиону рублей. Раненым в зависимости от тяжести травм, - по 200 и 400 тысяч. После трагедии прокуратура организовала проверку. В обстоятельствах страшного ДТП также разбирается региональный Следственный комитет.

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