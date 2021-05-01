До 15 выросло число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Хабаровском крае

В аварии погибли две женщины 21 и 48 лет, а также девушка 17 лет. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

После страшного ДТП с автобусом в Хабаровском крае люди продолжают обращаться за помощью. Напомним, что смертельная авария случилась в ночь на 1 мая на трассе Лидога-Ванино. Автобус с 32 пассажирами и двумя водителями съехал в кювет.

ДТП произошло в 140 километрах от села Лидога. Автобус, по предварительным данным, ехал на большой скорости по ухабистой дороге. Водитель во время поворота не справился с управлением и съехал в кювет, машина завалилась на левый бок.

В аварии погибли две женщины 21 и 48 лет, а также девушка 16 лет. По уточненным данным, травмы различной степени тяжести получили 15 человек. Трое пассажиров вертолетом эвакуированы в Краевую клиническую больницу №2, двое в тяжелом состоянии. Среди них - студент Герман, который ехал в Советскую Гавань из Хабаровска на майские праздники. У всех пострадавших переломы костей конечностей, черепа, раны и ссадины.

- Еще шесть пострадавших доставлены в Ванинскую центрельную районную больницу, в том числе двое детей. Состояние несовершеннолетних - средней степени тяжести. Два взрослых пациента в реанимационном отделении. Их состояние оценивается как тяжелое. Рассматривается вопрос об эвакуации в Хабаровск, - прокомментировал «КП» представитель регионального минздрава.

В крае введен режим ЧС межмуниципального характера. Семьям погибших из краевого резервного фонда будет выплачено по одному миллиону рублей. Раненым в зависимости от тяжести травм, - по 200 и 400 тысяч. После трагедии прокуратура организовала проверку. В обстоятельствах страшного ДТП также разбирается региональный Следственный комитет.

По неподтвержденной информации, 31-летний шофер, который не смог совладать с управлением, задержан. Стаж вождения мужчины - десять лет. В компании «Пять звезд», которой принадлежит автобус, идет выемка документов.

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