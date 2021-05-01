СК проводит проверку после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Водитель во время поворота не справился с управлением и съехал в кювет. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту страшного ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Напомним, что авария случилась в ночь на 1 мая на трассе Лидога-Ванино. Автобус с 32 пассажирами и двумя водителями упал в кювет.

ДТП произошло в 140 километрах от села Лидога. Автобус, по предварительным данным, ехал на большой скорости по ухабистой дороге. Водитель во время поворота не справился с управлением и съехал в кювет, машина завалилась на левый бок.

Трагедия унесла жизни двоих женщин 21 и 48 лет, а также девушки 16 лет. По уточненным данным, пострадали 15 человек, среди них двое подростков 17-18 и ребенок 5-6 лет. Еще четверо пассажиров получили тяжелые травмы, двое находятся в реанимации в хабаровской больнице, одна женщина - в ванинской. У всех переломы костей конечностей, черепа, раны и ссадины. Один из пострадавших - студент Герман, который ехал в Советскую Гавань из Хабаровска на майские праздники.

- По данному факту проводится проверка. На место происшествия, расположенное в отдаленном месте, выехала следственно-оперативная группа. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, также дана оценка действиям (бездействию) руководства пассажирского автотранспортного предприятия, - прокомментировал Илья Гудков, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Он уточнил, что проверка проводится в рамках уголовного дела об «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По ее результатам будет принято процессуальное решение.

31-летний шофер, который не смог совладать с управлением, задержан. Стаж вождения мужчины - десять лет. В компании «Пять звезд», которой принадлежит автобус, идут обыски.

В краев введен режим ЧС межмуниципального характера. Семьям погибших из краевого резервного фонда будет выплачено по одному миллиону рублей. Раненым в зависимости от тяжести травм, - по 200 и 400 тысяч. После трагедии прокуратура организовала проверку.

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