Причина смертельного ДТП с автобусом в Хабаровском крае: три человека могли погибнуть из-за оплошности водителя

Трое человек получили травмы, двое находятся в тяжелом состоянии
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Стали известны предварительные причины смертельного ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Напомним, что 1 мая около 2:00 часов автобус с пассажирами упал в кювет. Авария унесла жизни троих человек.
Погибшие - 48-летняя женщина и две девушки 17 и 21 года. Еще десять человек (по некоторым данным - 12) пострадали, среди них двое подростков 17-18 и один ребенок 5-6 лет. Трое человек получили травмы, их доставили в Краевую клиническую больницу №2, двое в тяжелом состоянии. Одна женщина находится в реанимации в Ванинской центральной районной больницы. К ней санитарным рейсом вылетит нейрохирург.
- Водитель автобуса выехал на встречную полосу движения во время поворота и совершил опрокидывание в кювет, - сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Порядка 16 человек на попутках добрались до кафе, в их числе - пятеро пострадавших. Людей осмотрели врачи из близлежащих населенных пунктов. У шести пассажиров нашли сочетанные травмы, большинство от госпитализации отказались. Люди с места аварии разъехались по домам.
В краев введен режим ЧС межмуниципального характера. После трагедии прокуратура организовала проверку.
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