Переломаны кости: стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Четверо пассажиров получили тяжелые травмы Фото: Прокуратура Хабаровского края

Врачи борются за жизнь пострадавших в жутком ДТП с автобусом на трассе Лидога-Ванино. Напомним, что в ночь на 1 мая машина съехала в кювет и перевернулась на бок. Внутри находилось 32 пассажира и два водителя.

В жуткой аварии погибли трое человек - 48-летняя женщина и две девушки 21 и 17 лет. Десять человек (по другим данным - 12) пострадали, среди них двое подростков 17-18 и ребенок 5-6 лет. Четверо пассажиров получили тяжелые травмы, троих вертолетом доставили в Краевую клиническую больницу №2. Одна женщина в реанимации в Ванинской центральной районной больнице, к ней санитарным рейсом вылетает нейрохирург.

- В тяжелом состоянии находятся двое поступивших, у них переломаны кости скелета: конечностей, головы, ушибы мягких тканей. Им сделали операции, пострадавшие в реанимации. Еще один человек поступил с сотрясением мозга, он находится в средней тяжести, - рассказал «КП»-Хабаровск» источник в ККБ №2.

Ожидается, что поступят вое пациентов из Ванино с черепно-мозговыми травмами.

В краев введен режим ЧС межмуниципального характера. Семьям погибших из краевого резервного фонда будет выплачено по одному миллиону рублей. Раненым в зависимости от тяжести травм, - по 200 и 400 тысяч. После трагедии прокуратура организовала проверку.

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