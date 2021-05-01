«Когда услышала голос живого сына, отлегло»: мать пострадавшего студента в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

21-летний парень серьезно травмировал левую руку, она опухла и посинела Фото: Скриншот с видео

Страну потрясла страшное ДТП с автобусом под Хабаровском, которое унесло жизни троих человек. Напомним, что машина с 32 пассажирами и двумя водителями упала в кювет. Тяжелые травмы получили четверо человек, трое - в реанимации. Один из них - студент хабаровского вуза Герман, который собирался навестить маму.

Автобус №311 выехал около 23:00 часов из Хабаровска, путь держал в Советскую Гавань. Через два часа пути в 140 километрах от Лидоги водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус завалился на левый бок, его сильно покорежило. В аварии погибли 48-летняя женщина и две девушки 21 и 16 лет. Еще четверо пассажиров на грани жизни и смерти.

Троих пострадавших вертолетом доставили в Краевую клиническую больницу №2. Двое находятся в тяжелом состоянии, у них переломы костей конечностей, черепа, ушибы мягких тканей, раны и ссадины. Герман оказался среди тех, кому не сильно повезло: 21-летний парень серьезно травмировал левую руку, она опухла и посинела, на лбу зашили рану. Герману сделали операцию, сейчас он в реанимации.

- Сын позвонил мне из реанимации, когда услышала его голос, отлегло, - делится с «КП»-Хабаровск» Татьяна Анатольевна, мама пострадавшего парня. - Он разговаривал со мной четко, сказал, что голова ясная, немного рассказал про травмы и про то, что готовят к операции.

Татьяна узнала о страшной аварии из новостей, затем появилась информация в мессенджерах. Когда поняла, что в роковом автобусе находился ее младший сын, скакнуло давление.

- Муж и старший сын сразу стали звонить, выяснять, что с Германом, - продолжает Татьяна Анатольевна. - Я немного пришла в себя и присоединилась к ним. Сейчас ждем информации о его состоянии. За мной приглядывает знакомая, капает мне «Корвалол». Хоть и полегче стало, но все равно потряхивает.

В реанимации в Ванинской центральной районной больнице находится еще одна женщина. К ней санитарным рейсом вылетает нейрохирург.

В краев введен режим ЧС межмуниципального характера. Семьям погибших из краевого резервного фонда будет выплачено по одному миллиону рублей. Раненым в зависимости от тяжести травм, - по 200 и 400 тысяч. После трагедии прокуратура организовала проверку.

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