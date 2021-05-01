Задержан водитель автобуса, который попал в смертельное ДТП в Хабаровском крае

Пострадали 17 человек. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

Вся страна обсуждает страшное ДТП с автобусом в Хабаровском крае, унесшего жизни троих человек. Напомним, что авария случила в ночь на 1 мая на трассе Лидога-Ванино. Автобус улетел в кювет, внутри находилось 32 пассажира и два водителя.

В 140 километрах от села Лидога водитель не справился с управлением во время поворота. По неподтвержденным данным, шофер ехал с превышением скорости по ухабистой дороге. Автобус с пассажирами опрокинулся на левый бок, у машины выбиты стекла, в салоне капли крови.

В результате аварии погибли три женщины 48, 21 и 16 лет. Пострадали 17 человек, среди них дети, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Один пассажир госпитализирован в Троицкую центральную районную больницу, 13 человек находятся в медучреждении в Ванино (из них двое детей, двое взрослы - в реанимации), трое - эвакуированы в Хабаровск, двое из них в тяжелом состоянии. Среди них - студент Герман, который ехал в Советскую Гавань из Хабаровска на майские праздники. У всех пострадавших переломы костей конечностей, черепа, раны и ссадины.

В краев введен режим ЧС межмуниципального характера. Семьям погибших из краевого резервного фонда будет выплачено по одному миллиону рублей. Раненым в зависимости от тяжести травм, - по 200 и 400 тысяч. После трагедии прокуратура организовала проверку. В обстоятельствах страшного ДТП также разбирается региональный Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

- Задержан водитель автобуса. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В транспортной компании, оказавшей пассажирские услуги, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, проводится обыск, изымается необходимая документация, допрашивается руководство и сотрудники предприятия. В ходе расследования уголовного дела будут установлены не только все обстоятельства совершенных преступлений, но также причины и условия, способствовавшие возникновению данной ситуации, - прокомментировали в пресс-службе СК РФ.

Максимальное наказание - до десяти лет колонии.

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