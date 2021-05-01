Опубликованы фото с места смертельного ДТП с автобусом в Хабаровском крае: машина покорежена, вокруг вещи пассажиров

Авария случилась в 140 километрах от села Лидога. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

«Комсомолка» публикует кадры с места страшной аварии с рейсовым автобусом, которая унесла жизни троих человек. Напомним, что в ночь на 1 мая машина улетела в кювет. В автобусе находилось 32 пассажира и два водителя.

Автобус улетел в кювет во время поворота. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

Водитель не справился с управлением из-за, по предварительным данным, превышения скорости. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

Трагедия унесла жизни двух женщин 48 и 21 года, погибла 16-летняя девушка. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

Авария случилась в 140 километрах от села Лидога. Автобус улетел в кювет во время поворота, водитель не справился с управлением из-за, по предварительным данным, превышения скорости. Судя по опубликованным кадрам, удар был сильный: автобус серьезно помят, выбиты стекла, внутри капли крови. Вещи пассажиров разбросало вокруг лежащего на боку автобуса.

Семьям погибших из краевого резервного фонда будет выплачено по одному миллиону рублей. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

По уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 17. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

Один пострадавший госпитализирован в Троицкую центральную районную больницу. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

Трагедия унесла жизни двух женщин 48 и 21 года, погибла 16-летняя девушка. По уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 17. Один пострадавший госпитализирован в Троицкую центральную районную больницу, 13 человек находятся в медучреждении в Ванино (из них двое детей, двое взрослы - в реанимации), трое - эвакуированы в Хабаровск, двое из них в тяжелом состоянии. Среди них - студент Герман, который ехал в Советскую Гавань из Хабаровска на майские праздники. У всех пострадавших переломы костей конечностей, черепа, раны и ссадины.

Доставка пострадавших в Хабаровск Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пострадавший в ДТП готовится к операции Фото: Скриншот с видео

3 человек находятся в медучреждении в Ванино. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

В крае введен режим ЧС межмуниципального характера. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

В крае введен режим ЧС межмуниципального характера. Семьям погибших из краевого резервного фонда будет выплачено по одному миллиону рублей. Раненым в зависимости от тяжести травм, - по 200 и 400 тысяч. После трагедии прокуратура организовала проверку. В обстоятельствах страшного ДТП также разбирается региональный Следственный комитет.

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