Горел актовый зал: в здании педуниверситета в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар

Никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре загорелось здание Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета. Огонь обнаружили рабочие, занимающиеся реконструкцией корпуса. В результате сгорело около 60 квадратных метров на втором этаже. Причины пожара определят специалисты.

В момент пожара в здании шла реконструкция Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Днем 13 ноября на пульт пожарных поступила информация о возгорании в здании Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета, расположенного по адресу улица Кирова 17, корпус 2. Сейчас корпус не используется работниками вуза, так как там идет реконструкция. Однако в момент возгорания внутри здания находились 32 рабочих. Все они успели покинуть здание и остались невредимы.

На тушение приехало 8 пожарных машин Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Загорелась обрешетка под сценой в актовом зале. Пожар произошел на общей площади в 60 квадратных метров. Для тушения огня на место выехали 8 единиц техники и 27 пожарных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Около 16:20 пожар удалось локализовать, а еще через полчаса огонь полностью потушили. После этого пожарные продолжили обливку деревянных конструкций. Из-за пожара здание корпуса заполнилось дымом. Теперь к реконструкции добавилась дополнительная работа по очистке стен от нагара.

Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Что стало причиной возгораний пока установить не удалось. Причины произошедшего будут установлены в ходе проверки сотрудниками Госпожнадзора МЧС России.

Напомним, что в августе 2021 года в одном из общежитий Комсомольска-на-Амуре произошел пожар, в котором погиб мужчина. Огонь удалось потушить буквально за несколько минут. В причинах произошедшего разбираются специалисты следственного комитета.

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