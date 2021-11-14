Горел актовый зал: в здании педуниверситета в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар

Никто не пострадал
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Комсомольске-на-Амуре загорелось здание Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета. Огонь обнаружили рабочие, занимающиеся реконструкцией корпуса. В результате сгорело около 60 квадратных метров на втором этаже. Причины пожара определят специалисты.
В момент пожара в здании шла реконструкция
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Днем 13 ноября на пульт пожарных поступила информация о возгорании в здании Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета, расположенного по адресу улица Кирова 17, корпус 2. Сейчас корпус не используется работниками вуза, так как там идет реконструкция. Однако в момент возгорания внутри здания находились 32 рабочих. Все они успели покинуть здание и остались невредимы.
На тушение приехало 8 пожарных машин
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
- Загорелась обрешетка под сценой в актовом зале. Пожар произошел на общей площади в 60 квадратных метров. Для тушения огня на место выехали 8 единиц техники и 27 пожарных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Около 16:20 пожар удалось локализовать, а еще через полчаса огонь полностью потушили. После этого пожарные продолжили обливку деревянных конструкций. Из-за пожара здание корпуса заполнилось дымом. Теперь к реконструкции добавилась дополнительная работа по очистке стен от нагара.
Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Что стало причиной возгораний пока установить не удалось. Причины произошедшего будут установлены в ходе проверки сотрудниками Госпожнадзора МЧС России.
Напомним, что в августе 2021 года в одном из общежитий Комсомольска-на-Амуре произошел пожар, в котором погиб мужчина. Огонь удалось потушить буквально за несколько минут. В причинах произошедшего разбираются специалисты следственного комитета.
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