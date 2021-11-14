Дело пикового короля: амурчанка погибла, не сдержав обещание, данное много лет назад

Тело женщины нашли рядом с Амуром Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Прокуратура России 12 января отметит 300-летие. По случаю предстоящей памятной даты «КП-Хабаровск» начинает серию материалов о бывших и действующих сотрудниках надзорного ведомства.

До организации Следственного комитета, функции СК выполняла прокуратура. Сотрудники ведомства, в том числе, занимались расследованием убийств.

Хабаровчанка Галина Пысина работала следователем прокуратуры в 70-е и 80-е годы. За время работы у нее накопилось немало интересных случаев. Об одном из них она рассказала «Комсомолке».

В 1984-м году в Амурской области произошло убийство молодой женщины. Тогда вывести преступника на чистую воду удалось во многом благодаря грамотной работе следователя. А еще распутать дело об убийстве помогла игральная карта, оставленная на месте преступления.

УБИЙСТВО ВО ВРЕМЯ РАЗЛИВА АМУРА

«Поступило сообщение об обнаружении трупа молодой женщины в лесопосадке, где обычно бродят грибники. Это был август — время разлива Амура и его притоков по близлежащим полям и пологим склонам. Автомашину со спецсигналами пришлось оставить километра за два-три до места обнаружения трупа. Заросли, подлесок, вода, в отдельных местах достаточно высокая, не позволили воспользоваться транспортом.

Следственно-оперативная группа в составе следователя прокуратуры, судебно-медицинского эксперта, эксперта-криминалиста и сотрудников уголовного розыска, специализирующихся на раскрытии убийств, выдвинулась по травяным водным просторам к месту преступления. В этой группе я была единственной женщиной.

После сообщения от очевидца, обнаружившего труп, версия об убийстве была основной. Участие понятых в таких случаях было обязательным. Их взяли с собой заранее — это тоже были мужчины.

Прибыв к месту, мы сразу же приступили к осмотру. Судмедэксперт, осмотрев раны в области головы потерпевшей, категорично заявил: смерть наступила от ударов тяжелым предметом в затылочную часть. Я занесла необходимые сведения в протокол осмотра места происшествия.

Труп был не в воде. Место было на взгорке, сухое, грибное. На расстоянии чуть меньше метра от головы девушки лежала опрокинутая корзинка с высыпавшимися из нее грибами. Было очевидно, что жертва рассыпала их, падая от удара по голове.

После нападения на девушку к корзинке с грибами никто не подходил, это тоже было очевидным. Грибы в корзине и около нее были изъедены червями, как это могло произойти на открытом воздухе в течение двух-трех дней. Эксперт определил, что смерть могла наступить в этот же промежуток времени.

Галина Пысина работала следователем прокуратуры в 70-е и 80-е годы. Фото: предоставлено героиней публикации.

ИГРАЛЬНАЯ КАРТА РЯДОМ С ТРУПОМ

В тот период у меня сложились не совсем доброжелательные отношения с оперативниками, которые отвечали в УВД за раскрытие убийств. Бывало, что моя версия преступления не совпадала с их. Так случилось и на этот раз.

В полутора метрах слева от трупа обнаружили игральную карту. Это был король пик. Карта была сухая, чистая, лежала сверху на траве. Было неясно, обронили ли ее случайно или положили намеренно.

Но главное было в другом, карта лежала в лесу, далеко от жилых строений, что было довольно странно. Это так называемое негативное обстоятельство, о котором говорят криминалисты, а оно рано или поздно ведет к раскрытию преступления.

Оперативники стали возражать против отражения в протоколе факта обнаружения игральной карты. Ведь ее придется «отрабатывать», напрасно расходую силы и время на поиск человека, который ее обронил. Такие были аргументы у оперативников. Но у меня были свои.

Пришлось в очередной раз объяснить, что следователь прокуратуры является руководителем следственно-оперативной группы, и только он решает, что относится к делу, а что нет. Возражения прекратились, но обида на меня у ребят осталась.

На обратном пути через марь труп несли по очереди. Пока мы осматривали место, водитель сходил к машине за брезентом. При помощи него и стволов деревьев соорудили мягкие носилки, чтобы было удобнее нести.

Я сняла босоножки и шла по воде и траве босиком впереди группы. В мой адрес посыпались реплики: «Хорошо быть следователем прокуратуры, особенно женщиной: даже такой сложный поход для нее как приятная прогулка на воздухе…».

«Ну-да, тут вы правы, молодые люди. Как хорошо, что я — женщина, и мне не нести эту ношу. Вас мне жалко, но вы же понимаете, что выбора нет. У каждого свой путь», — подумала я, но вслух ничего не сказала. Сделал вид, что ничего не слышу.

На обратном пути я уже давала распоряжения: срочно установить личность убитой (по заявлениям о пропаже в течение последних дней), проверить и найти в окружении погибшей ранее судимого и, возможно, недавно освободившегося из мест лишения свободы человека, опросить супруга и родственников.

ПОДОЗРЕВАЕМОГО НАШЛИ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК

На этот раз ребята сработали оперативно. Личность убитой установили через час после прибытия в отдел. Она была опознана по фотографии. В течение суток установили и подозреваемого. Отработали круг знакомых убитой женщины. Среди них оказался ранее судимый мужчина.

Я сразу взяла у прокурора санкцию на обыск (в те годы их давал надзирающий прокурор, а не суд. – Прим. Ред.), и мы группой поехали в дом к подозреваемому.

Нагрянули внезапно. С первых шагов я задала подозреваемому вопрос: есть ли у него карты? На просьбу выдать колоду, мужчина молча протянул карты. Я не стала брать их в руки. Но заметила, что «рубашка» у колоды была такая же, что и у карты с места происшествия. Я внутренне выдохнула: не ошиблась! И дальнейшее уже было больше для протокола. Я попросила понятых взять колоду карт, разложить по обозначениям и проверить, какой не хватает. Оказалось, что не хватало короля пик.

В ходе следствия было установлено, что в девичестве погибшая дружила с парнем, которого осудили за тяжкое преступление. Она обещала его ждать. Но за долгие годы отсидки этого человека, девушка успела создать семью, стать хорошей женой и матерью. Когда друг убитой освободился, ее дети уже были подростками. Давний знакомый назначил ей встречу, требовал оставить семью и уйти жить к нему, естественно, получил отказ. После этого он стал следить за женщиной. Улучил момент, когда она пошла в лес, и там совершил ее убийство из мести.

Мотивы убийства не смягчили наказания, мужчина был осужден и получил на тот момент максимальный срок лишения свободы.

Кстати, вопрос о том, специально или нет, он оставил игральную карту на месте преступления, так и остался открытым.

ЧТОБЫ РАБОТАТЬ В ПРОКУРАТУРЕ, НУЖЕН ХАРАКТЕР

К сожалению, сейчас нет профессии следователь прокуратуры, как и прокурор-криминалист. Жаль, в сочетании с надзорными функциями это были очень эффективные формы работы по уголовным делам: наука соединялась с практикой, обучение — с надзором, требования к следствию — были объективными и полновесными.

Долгое время Галина Пысина занимала должность председателя Совета ветеранов прокуратуры Хабаровского края. Фото: предоставлено героиней публикации.

Профессия следователя прокуратуры всегда была связана с чьей-то смертью, чаще насильственной, а также с работой судебно-медицинских экспертов. Нужно хорошо разбираться в вопросах судебной медицины и просто медицины различных направлений, постоянно заниматься самообразованием. Приходилось участвовать во вскрытии, производить эксгумацию, принимать решения. Для всего этого у человека должен быть характер. Порой приходилось противостоять тем, кто склонен к незаконным методам ведения следствия. Но это отдельная тема. У меня много учеников, некоторые из них стали руководителями. Надеюсь, что знания, которые стремилась привить из прикладной науки криминалистики, помогают им решать насущные проблемы по раскрытию преступлений, расследованию уголовных дел, взаимодействию с экспертами и осуществлению прокурорского надзора в своей сфере».

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