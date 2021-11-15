У трех врачей-антиваксеров из ЕАО подтвердился ковид
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Еврейской автономной области у трех врачей скорой помощи, которые отказались от вакцинации и были намерены уволиться, обнаружен коронавирус. Об этом сообщил региональный департамент здравоохранения в своем инстаграм-аккаунте.
- Семнадцать сотрудников были осмотрены терапевтом и инфекционистом. Трое сотрудников получили положительный анализ на COVID-19, им оформлены листы временной нетрудоспособности, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что больше двух десятков медиков из Облучья решили уволиться из-за того, что местные власти потребовали от них поставить себе прививку от коронавируса. Полный курс вакцинации должен был быть завершен до 15 декабря. В противном случае с 15 ноября никто из сотрудников не был бы допущен до работы.
Медики заявили, что вакцинироваться отказываются, так как, по их мнению, у них высокий уровень антител из-за постоянных контактов с зараженными.
В итоге спустя пять дней переговоров врачи и представители региональной власти сумели договориться. Заявления об уходе не забрали лишь двое медработников, объяснив это тем, что уходят по семейным обстоятельствам и хотят переехать.
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