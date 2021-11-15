Аномальный ледяной дождь вновь грозит жителям Хабаровского края

Хабаровску вновь грозит ледяной плен Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Рабочая неделя в Хабаровске началась с низких отрицательных температур. Утром 15 ноября столбик термометра показывал около -8 градусов, но по ощущениям температура была гораздо меньше - около -17 градусов. Такими холодными дни будут недолго. Уже к среде, 17 ноября, температура поднимется выше нуля. А с четверга в регион вновь вернутся осадки, в том числе - дожди.

- Большую часть недели погода будет без осадков. В четверг, 18 ноября, во второй половине дня, вероятно, ближе к вечеру возможны небольшие осадки. Из-за теплой погоды осадки могут опять начаться дождем. В ночь на 19 ноября осадки перейдут в снег, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Днем 18 ноября температура воздуха в Хабаровске будет держаться от 0 до +2 градусов. Ночью же она упадет до 6-8 градусов мороза. В связи с дождем в городе вновь может образоваться гололедица и обледенение различных объектов (автомобилей, ЛЭП, окон и т.д.).

- В выходные должно быть без существенных осадков. Всю неделю ожидается юго-западный ветер. В выходные направление изменится на северо-восточное, а скорость ветра увеличится до 9-14 метров, - добавила синоптик.

Всю неделю ночью температура в среднем будет держаться от -7 до -13 градусов, а днем в рабочие дни от +1 до -3 градусов. Во время снегопадов и в выходные дневная температура будет держаться в пределах от -3 до -5 градусов.

Автолюбителям стоит заранее подготовиться к возможному дождю, чтобы избежать неприятных и опасных ситуаций.

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