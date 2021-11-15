Снесли фонарный столб и улетели в кювет: в Хабаровске столкнулись два грузовика

На место ДТП приехала машина скорой помощи. Фото: телеграм-канал «Город Золотой»

Утром 15 ноября в Хабаровске на пересечении улиц Энтузиастов-Молодежная столкнулись два грузовика. Машины снесли фонарный столб и съехали в кювет.

Виновником ДТП стал водитель грузовика Nissan Atlas. Он выехал на главную дорогу и не уступил движение перед знаком грузовику Scania, который перемещался по главной дороге по улице Энтузиастов.

Грузовики съехали в кювет и сломали фонарный столб. Фото: Госавтоинспекция Хабаровска

- В результате аварии пострадали 27-летний водитель и 57-летний пассажир Nissan Atlas. У водителя множественные переломы ребер и тупая травма грудной клетки. К месту аварии подъехала машина скорой и госпитализировала пострадавшего в Краевую клиническую больницу №1. Также на место ДТП выехала служба Горгаза. Специалисты изолировали оборванные провода, чтобы избежать возможного пожара, - рассказали «КП-Хабаровск» в пресс-службе УГИБДД Хабаровска.

Водителю Scania помощь врачей не понадобилась

Стоит отметить, что согласно ПДД выезжающий со второстепенной дороги автомобилист должен пропустить все машины, подъезжающие к перекрестку по главной дороге. За нарушение этого правила предусмотрен штраф – тысяча рублей.

Водитель Nissan Atlas получил серьезные травмы. Фото: Госавтоинспекция Хабаровска

Напомним, 14 ноября пассажирский автобус с людьми вылетел с перевала в кювет в Магаданской области. Как сообщают очевидцы, среди пассажиров было несколько детей. ДТП произошло в районе перевала Дедушкина лысина.