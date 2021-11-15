Михаил Дегтярев предложил способы решения «рыбного вопроса»

Губернатор Михаил Дегтярев прочно зарекомендовал себя управленцем, который борется за сохранение биоразнообразия Амура. Фото: правительство Хабаровского края

Рыбный вопрос в Хабаровском крае в этом году встал во весь рост. Осенняя лососевая путина сложилась достаточно неблагоприятно. Населенные пункты верхнего Амура остались без рыбы. Больнее всего это ударило по коренным малочисленным народам Севера (КМНС). На ситуацию не мог не обратить внимания губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он не стал отстраняться от важной и насущной для региона темы.

Губернатор Михаил Дегтярев прочно зарекомендовал себя управленцем, который борется за сохранение биоразнообразия Амура. Кроме того, глава региона всегда очень внимательно относился к проблемам КМНС, проживающим в Хабаровском крае.

- Коренные малочисленные народы Севера, которые у нас живут в Амурском, Нанайском и Хабаровском районах, не смогли заготовить рыбу в нужном количестве, - отметил Михаил Дегтярев.

В ходе аппаратного совещания губернатор поставил задачу решить «рыбный вопрос». Михаил Дегтярев распорядился проработать возможность оказания адресной помощи.

- Я считаю, что мы должны оказать помощь людям и обеспечить рыбой тех представителей коренных малочисленных народов Севера, которые остались без кеты, потому что рыба до них просто не дошла, - уточнил губернатор края.

Также он дал оценку непростой и болезненной ситуации:

- Проблема дефицита рыбы в крае стоит остро. Причина - плохой ход во время лососевой путины. Для сравнения в 2015 году добывалось более 25 тысяч тонн, в 2021 году - не набралось и шести. Это самый низкий объем за последние пять лет, при первоначальном прогнозе - 13 тысяч тонн.

Михаил Дегтярев поручил профильному зампреду правительства подготовить предложения по ограничению промышленного лова кеты.

Отметим, что ранее некоторые циничные бизнесмены пытались использовать аборигенов Амура как средство для достижения своих политических целей.