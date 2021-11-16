Ёлочные террористы: браконьеры позарились на новогодние деревья Хехцира Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Большехехцирский заповедник рискует остаться голым к Новому году. Браконьеры уже готовятся к празднику и потихоньку начали вырубать пихты. Конечно, место они выбрали не самое лучшее – заказник «Хехцирский». Действовали профессионально – тихо и только по верхам. Желание подзаработать перед Новым годом может привести и к уголовному делу.

САМЫЕ ХИТРЫЕ ЛЕСОРУБЫ

Готовь сани летом, а новогодние ели в осенью. Наверное, именно так и подумали двое мужчин, и решились на преступление. Накануне в Хехцирском заказнике оперативная группа Большехехцирского заповедника задержала двух браконьеров. Почему мужчины выбрали именно заповедную территорию для своих злодеяний – неизвестно. Вероятно, деревья в заказнике показались им более симпатичными, пушистыми и живучими. Сколько дней мужчины орудовали в лесу – пока неизвестно. Однако они успели повредить 85 деревьев. Мужчины орудовали ручными пилами, чтобы никто их не обнаружил, и спиливали только макушки – так дерево получает меньше урона, а браконьеры – мягче наказание.

Ёлочные террористы: браконьеры позарились на новогодние деревья Хехцира Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- Лесорубы задержаны, на них составлены административные протоколы, взяты объяснения, а пихты изъяты, - рассказал Михаил Милежик, начальник отдела охраны окружающей среды заповедника «Большехехцирский».

Позже выяснится, что группа лесных злодеев работает примерно с 2013 года. Деревья на продажу всегда заготавливают в октябре-ноябре. Мужчины явно знают не только о своих правах, но и понимают, как обойти закон, чтобы и выгоду получить, и серьезного наказания избежать.

- Мужчины сообщили, что являются безработными и объяснили, что пихты пилили под определенный заказ. На стволах мы обнаружили ярлыки с подписями адресов, названий организаций. Однако деревьев заготовлено с запасом для их дальнейшей продажи на рынках Хабаровска, - добавил Михаил Милежик.

БУДЕТ ЛИ «УГОЛОВКА»?

Пока специалисты комитета лесного хозяйства правительства Хабаровского края оценивают ущерб. Пока браконьерам грозит административный штраф от 3 до 4 тысяч рублей. За ущерб в досудебном порядке, за каждое дерево, в зависимости от диаметра, еще от 3 до 4 тысяч рублей. Если специалисты лесного хозяйства установят, что после спила макушки, оставшиеся деревья в дальнейшем погибнут, и конечный ущерб составит свыше 5 тысяч рублей – на браконьеров будет заведено уголовное дело.

Ёлочные террористы: браконьеры позарились на новогодние деревья Хехцира Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- После спиливания макушки дерева сформируется, так называемая, ложная макушка. Дерево останется живым. Однако наказание зависит от многих факторов. Так как повреждено 85 деревьев, ущерб явно превысит пять тысяч рублей. Важно и то, что их было двое. Также, влияет, что браконьеров задержали на особо охраняемой природной территории (ООПТ), которой является заказник Хехцирский. Есть высокая доля вероятности, что уголовное дело будет возбуждено, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Орлов, ведущий научный сотрудник ФБУ «ДальНИИЛХ», кандидат биологических наук.

В ФГБУ «Заповедное Приамурье» напомнили, что на ООПТ, в том числе в заказниках и нацпарках, вырубка любых деревьев строго запрещена.

МОЖНО СДЕЛАТЬ ЭКОЛОГИЧНО

В целом, если соблюдать все необходимые правила, то Новый год можно встретить и с живым деревом, при этом, не навредив природе.

- В живых елях на Новый год ничего плохого нет. В Хабаровском крае идут лесозаготовки. По крайней мере, 8 миллионов кубометров леса ежегодно попадает под промышленную рубку. На Новый год больше, конечно, любят брать пихту. Ее вырубают не в таких больших объемах, думаю, порядка нескольких десятков тысяч кубометров, но этого достаточно, чтобы удовлетворить спрос, - объяснил Алексей Орлов.

Ёлочные террористы: браконьеры позарились на новогодние деревья Хехцира Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Как объяснил кандидат биологических наук, верхушки деревьев срезаются и их оставляют гнить в лесу. Поэтому нет ничего плохо в том, чтобы использовать верхушки тех стволов, которые итак спиливают в промышленных целях.

- Кроме того, есть питомники, где деревья выращивают специально. Например, там могут быть десятилетние ели, которые выглядят, конечно, чуть хуже, но также годятся для того, чтобы отметить Новый год. В этой ситуации экологического ущерба тоже нет, - добавил Алексей Орлов.

А вот в случае с Хехцирским заказником об уроне окружающей среде можно смело говорить.

- Хехцир – это зеленые легкие Хабаровска. Вырубка деревьев там категорически запрещена, - напомнил кандидат биологических наук.

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