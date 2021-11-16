Выберите достойных! Фото: Сергей ПЯТКОВ

На сегодняшний день самым главным подтверждением успешной работы любого медицинского учреждения являются отзывы и выбор пациентов.

Понятие пациентоориентированности в последние годы прочно вошло в обиход медицинских работников, как в стационарах, так и в поликлиниках. Сейчас практически все медучреждения нацелены на то, чтобы пациенты были удовлетворены всеми аспектами оказания медицинской помощи, от квалификации врачей до комфортной среды клиники.

Чтобы выявить наиболее эффективно работающие учреждения здравоохранения, по мнению жителей Хабаровского края, редакция ИД «Комсомольская правда» проводит ежегодный конкурс «Клиника года».

Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и доступной для каждого жителя региона, узнать, какие клиники и аптеки пользуются доверием горожан, привлечь хабаровчан в самые достойные медицинские учреждения. Помимо этого, мы хотим обратить внимание, поощрить и распространить передовой опыт современных медицинских клиник, поддержать инновационные методики и подходы в учреждениях здравоохранения Хабаровского края, повысить уровень доверия и лояльность пациентов.

В данном проекте вы сможете узнать: о медицинских учреждениях края, их истории, ведущих специалистах, современном развитии, инновационных методах и подходах.

Проголосовать за медицинскую организацию можно, перейдя по ссылке.

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Голосование продлится с 1 ноября 2021 по 15 февраля 2022 (подробнее)