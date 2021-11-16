Профессионализм превыше всего Фото: Сергей ПЯТКОВ

Что самое главное в здравоохранении? Кто-то может подумать, что оборудование, передовые технологии и методы, но на самом деле, все мы знаем, что самое главное – это специалисты, настоящие эксперты в своем деле.

Именно к ним спешат на консультацию в сложных случаях, к ним за советом обращаются коллеги, они всегда приходят на помощь в спорных ситуациях.

Они - лучшие специалисты в отдельных профилях, профессионалы самого высокого уровня. От них напрямую зависит здоровье и благополучие человека. Эксперты постоянно совершенствуют свои знания и навыки, посещают ведущие мероприятия здравоохранения, участвуют в круглых столах и мастер классах, проводят исследования.

Медицина – одна из самых развиваемых сейчас сфер в регионе, в нее делаются серьезные вливания. Строятся новые учреждения здравоохранения, приобретаются оборудование, материалы и новейшие препараты. Развитие здравоохранения в крае всегда было важным вопросом, но в условиях пандемии вышло на передний план. Ведь именно сейчас, в сложной ситуации, связанной с распространением COVID-19, важно понимать, что заботиться о здоровье необходимо, нужно не выпускать из виду хронические заболевания и не ослаблять контроль над состоянием всего организма.

Однако все меры по развитию отрасли, все стройки, гранты и технологии будут неполными без квалифицированных кадров, без их опыта и наставничества.

В этом разделе вы сможете прочитать о самых высококвалифицированных врачах Хабаровского края, узнать об интересных случаях из практики, новых методах и технологиях. Наши эксперты смогут дать вам рекомендации по поддержанию вашего здоровья, а также советы, в каких случаях нельзя затягивать с посещением специалиста.

Здесь вы сможете узнать мнение экспертов самых разных областей медицины, найти лучших из лучших, чтобы впоследствии знать, к кому можно обратиться с тем или иным случаем. В данном разделе также вы познакомитесь с новейшими достижениями медицины края, узнаете о перспективах развития здравоохранения.

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