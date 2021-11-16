Двадцать шесть Миш и одна Евангелина: топ-5 самых популярных и редких имен Хабаровского края

Мальчиков родилось в этом месяце на семь больше, чем девочек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края опубликовал перечень имен детей, родившихся детей в октябре 2021 года. Список имен по месяцам ведомство начало выкладывать только с текущего года.

Согласно данным, всего в крае за месяц родилось 1183 малышей, из них 588 девочек и 595 мальчиков. Как видно из статистики, мальчиков родилось на семь больше, чем девочек. Тенденция по большей рождаемости мальчиков прослеживается в течение 2021 года.

Самое популярное женское имя Милана, их родилось 24, Михаилами в крае назвали 26 мальчиков – это мужское имя было самым популярным в октябре. Вот как выглядит ТОП-5 самых популярных имен среди мальчиков и девочек.

1 место: Михаил – 26, Милана - 24

2 место: Артем -25, Алиса - 22

3 место: Александр -24, София -22

4 место: Максим -22, Виктория -21

5 место: Дмитрий -20, Анна -19

Куда интереснее обстоит дело с самыми редкими и необычными именами.

Например, пятерых девочек назвали Эмилиями, четырех – Марианнами, троих - Оливиями, также родилась одна Евангелина , Люси, Элифа, Теона, Мелисс, Рада, Сафия, Нани и Юмжид.

Среди мальчиков расклад такой: троих мальчиков назвали Германами, Платонами и Демидами, двоих – Гордеями, Елисеями, Монтэ, Назарами, Эльдарами, по одному родилось: Альберт, Ансор, Билал, Григ, Даниэль, Данте, Маркус, Леон, Спартак, а также одного мальчика назвали Хабибом.

Аналогичный ТОП-5 по самым редким именам собрать сложно, так как единичных случаев очень много. Можно сформировать список по алфавиту:

1 место: Абдуали, Ада

2 место: Василий, Валентина

3 место: Григ, Габриэлла

4 место: Даниэль, Дария

5 место: Илёс, Евангелина

В сравнении с октябрем 2020 года то, к сожалению, в регионе идет спад рождаемости и рост смертности.

- В сравнении с октябрем 2020 года намечается спад рождаемости на 9 процентов – тогда родилось 1305 детей против 1183 в 2021 году. В октябре 2020 года умерло 1796 людей, в 2021 году уже 1898. Смертность в крае выросла на 5,68 процента. Спад рождаемости продолжается в крае уже с 2015 года, повлияла ли пандемия на это - сказать не могу, - рассказал «КП-Хабаровск» Эдуард Бордовский, начальник отдела организации исполнения госполномочий и предоставления госуслуг в сфере деятельности органов ЗАГС краевого комитета по делам ЗАГС и архивов.

Напомним, в Хабаровском крае в октябре появились на свет свыше 1000 детей. Из них подавляющее большинство в столице региона. В комитете по делам ЗАГС традиционно поделились самыми редкими и самыми популярными именами.