«Людей убивает паника»: хабаровский врач из «красной зоны» объяснил, почему люди гибнут при COVID-19

Врач рассказал, что бы могло позволить остановить пандемию Фото: Светлана Макеева

Вот уже полтора года длится пандемия новой коронавирусной инфекции. Сейчас идет так называемая четвертая волна, и заболеваемость в настоящее время выше, чем в том же сезоне прошлого года.

«Комсомолка» поговорила с врачом из «красной зоны», заведующим «ковидным» отделением одной из больниц Хабаровска. Наш герой, попросивший не указывать его имени, объяснил, почему умирают пациенты с коронавирусом, рассказал, как людей с COVID-19 губит паника, а также порассуждал о том, что может остановить эпидемию.

ЛЮДИ «ЗАБИЛИ» НА КАРАНТИН

- Несмотря на то, что пандемия длится уже полтора года, как вы можете увидеть по статистике, количество заболевших в сутки в сравнении с прошлым годом только увеличилось. И самую главную причину я вижу все-таки в отсутствии осознанности у населения. Помните, как было вначале: все соблюдали масочный режим, дезинфицировали руки, старались соблюдать дистанцию. Сейчас люди откровенно «забили» на это. Вы, например, видели хоть одного таксиста в маске? В общественном транспорте в масках единицы людей, в торговых центрах и магазинах до введения системы QR-кодов также было огромное количество людей, - рассказывает врач.

Медик объяснил, что для «ковида» характерны осложнения в виде обострения всех соматических болезней Фото: Иван МАКЕЕВ

Медик объяснил, что для «ковида» характерны осложнения в виде обострения всех соматических (телесных - прим. ред.) болезней. Это, наряду с поражением легких, может являться причиной смерти пациентов с COVID-19. Это и сердечно-сосудистые осложнения - инфаркты и инсульты (поскольку коронавирусная инфекция поражает в первую очередь сосуды), и обострение хронических воспалительных заболеваний.

- Даже из опыта знакомых и коллег могу привести пример. Вирус герпеса, который есть практически у всех, после болезни резко проявляет себя. Я мог бы сравнить действие коронавируса с ВИЧ-инфекцией - иммунная система как будто временно отключается, и обостряются многие заболевания. Для пожилого населения, в частности, характерна энцефалопатия (невоспалительное поражение головного мозга, приводящее к дистрофии нервной ткани с нарушением церебральных функций, - прим. ред.). «Ковид» поражает сосуды и поэтому страдает память, начинаются головокружения и так далее.

ВОЗРАСТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Несмотря на рассуждения о том, что коронавирус помолодел во время четвертой волны, по словам медика, самая высокая смертность по-прежнему наблюдается среди людей старше 60 лет.

- Самые большие риски, опять же, у пожилых людей и людей средней возрастной группы, но с наличием соматических заболеваний. Когда такие люди переносят «ковид», шансов на благополучный исход у них гораздо меньше, чем у людей с крепким иммунитетом и здоровым организмом. То есть осложнения в любом случае «зацепят» то соматическое заболевание, которое уже имеется: сердечно-сосудистое или, например, диабет. Но это характерно для любой пандемии. Так, например, было с гриппом «испанкой» (испанский грипп или «испанка» - общепринятое название гриппа во время масштабной пандемии, продолжавшейся с 1918 по 1920 год - прим.ред.). Страдают, в основном, пожилые люди и люди с ослабленным организмом.

Несмотря на то, что для людей старше 60 объявлена самоизоляция, их продолжают навещать родственники, которые зачастую и являются источниками инфекции, объяснил врач.

ЛЮДЕЙ УБИВАЕТ ПАНИКА

У пациентов с коронавирусом нередко проявляется паника Фото: Иван МАКЕЕВ

Заведующий «ковидным» отделением заострил внимание на факте, который очевиден далеко не всем.

- Представьте себе, человек болеет в тяжелой форме, лежит в реанимации. Как только начинает двигаться - сатурация (насыщенность крови кислородом, - прим. ред.) падает, появляются признаки удушья, начинается паника. Такое часто встречается у людей всех возрастных категорий. Но это физиология, борьба за жизнь. Люди срывают кислородные маски в попытке вдохнуть и только осложняют ситуацию. Бывает, что люди из-за этого погибают, - объясняет врач.

ПРИВИВКА НЕОБХОДИМА, НО НЕ ВСЕМ

Наш собеседник уточнил, что вакцина может вызвать осложнения, но только у тех, кто ранее не следил за своим здоровьем.

По мнению врача, к февралю заболеваемость выйдет на плато Фото: Иван МАКЕЕВ

- Любая прививка временно снижает иммунитет, хотя и меньше, чем инфекция. Представьте, что у человека много заболеваний, он не проходил диспансеризацию и даже не обо всех своих проблемах знает. Разумеется, все это может проявиться после вакцинации. Поэтому, да, нужно учитывать, что для кого-то вакцинация не подходит, необходим медотвод.

Вместе с тем доктор отметил, что привитые молодые люди, если они заражаются «ковидом», обычно переносят заболевание в легкой форме. А вот у пожилых, несмотря на прививку, возможны осложнения. Но это связано с декомпенсацией (нарушение нормального функционирования отдельного органа, системы органов или всего организма, - прим. ред.) соматических заболеваний.

QR-КОДЫ ВВЕЛИ СЛИШКОМ ПОЗДНО

- На мой взгляд, введение QR-кодов имеет смысл, но не так, как это было реализовано. Во-первых, их ввели поздно и слишком резко, нужно было начинать заранее и постепенно. В принципе, жесткие меры понятны, но они вызывают у людей волнение, провоцируют слухи и отторжение.

Врач считает, что QR-коды следовало ввести раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению врача, локдаун в сложившейся ситуации может быть недостаточно эффективен. Причина в осознанности и ответственности населения.

- Понятно, что вся эта ситуация с пандемией выматывает людей, все устали и просто восприняли последний локдаун как длинные выходные. Было много людей в транспорте, магазинах и торговых центрах. Естественно, получается, что социальные контакты не только не сократились, но даже увеличились.

По мнению врача, допуск в общественные места только вакцинированных - мера хорошая, но недостаточная. Соблюдение противоэпидемических мер и ответственная самоизоляция могли бы в разы снизить темпы заболеваемости за достаточно короткое время.

ПРОГНОЗЫ

- Если население не будет стремиться соблюдать карантинные меры, то процент заболевших будет увеличиваться. И если вирус опять мутирует, то увеличится и процент заболевших среди молодежи. Остается только надеяться, что этого не произойдет.

Правда, не все так плохо. По мнению врача, к февралю заболеваемость выйдет на плато, а после начнет снижаться. Это произойдет благодаря тому, что увеличится процент вакцинированных людей. Непривитая часть населения к тому моменту переболеет COVID-19, за счет чего приобретет иммунитет.

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