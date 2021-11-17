Кто рискует умереть от ковида: хабаровский врач назвал основные группы риска

Течение инфекции зависит от изначального состояния заболевшего Фото: Иван МАКЕЕВ

На фоне затянувшейся пандемии COVID-19 и роста числа заболевших по-прежнему остаются актуальными вопросы о том, для кого опасно заболевание, кто наиболее подвержен осложнениям, и что является в итоге причиной смертности от новой коронавирусной инфекции. На эти и другие вопросы редакции «Комсомолки» ответил врач из «красной зоны».

- В прошлом году смертность случалась у людей старше 70 лет. В этом году мы чаще «вытаскиваем» таких пациентов. Случаи смертности сейчас, в основном, у людей старше 88 лет. Конечно, когда такие пациенты поступают, мы мало чем можем помочь, организм не справляется с инфекцией и осложнениями. Но здесь все зависит от генетики. Есть люди с хорошим генетическим кодом, хорошим иммунитетом. Наверное, все знают таких людей, они почти не болеют, им все нипочем. При этом для них не столь существенно, в какой среде они живут и как питаются, - рассказал «КП» - Хабаровск» заведующий «ковидным» отделением одной из хабаровских больниц.

По словам врача, вероятность летального исхода повышается в разы при плохой генетике и хронических заболеваниях.

- Поступала информация из различных регионов, что были случаи, когда при заболевании коронавирусом умирали целые семьи. При этом не упоминалось, что там у всей семьи был сахарный диабет первого типа и генетические патологии. Разумеется, у таких людей шансов на благополучный исход заболевания намного меньше, - отметил врач.

Специалист также отмечает, что в этом и кроется причина скандальных новостей об осложнениях после вакцинации или некачественном лечении.

- Много подобных историй можно встретить в соцсетях. Например, что человека госпитализировали, но как-то плохо лечили, что он умер. Или что пошли осложнения после прививки. Но никто не задается вопросом, что вообще у этих людей было в анамнезе (анамнез - сведения об истории болезни, условиях жизни больного, перенесенных им заболеваниях и так далее, - прим. ред.). Если человек запускает все свои заболевания, не лечит, не занимается профилактикой, то при заражении коронавирусом начинается обострение всех этих проблем. Это вообще характерная особенность ковида - он обостряет, «вскрывает» все заболевания организма, - объяснил специалист.

Также врач объяснял, что для COVID-19 характерно именно поражение сосудов.

- В первую очередь поражаются сосуды легких. Но заболевание бьет и по всей сердечно-сосудистой системе. Инфаркты, инсульты, даже тахикардия - все это характерно после перенесенного заболевания. Ковид также поражает сосуды головного мозга. Поэтому частые осложнения - это головокружение, ухудшение памяти, головные боли, - делится доктор.

Подводя итог, можно сказать, что вероятность смерти от COVID-19 повышается в зависимости от изначального состояния заболевшего - его иммунной системы, хронических заболеваний, генетических проблем. Существуют как случаи чудесных исцелений, когда больные со стопроцентным поражением легких выбирались из болезни, так и случаи, когда состояние ухудшалось, несмотря на благоприятные прогнозы.

Отметим, что по состоянию на 17 ноября 2021 года, по информации краевого минздрава, всего в регионе для лечения больных COVID-19 развернуто 2567 коек. Свободно 272. На лечении находится 40 тяжелых пациентов с установленным COVID-19, 30 подключены к аппаратам ИВЛ.

В настоящий момент на лечении находится 10 518 человек. В том числе 2295 стационарно, 8 223 амбулаторно. Привито от коронавирусной инфекции 434 664 жителя края, полностью завершили вакцинацию 386 406 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 102 035 случаев COVID-19. 90 545 человек выздоровели.

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