С 1 декабря при авиаперелетах жителям Хабаровского края потребуются QR-коды

Инициатива ввода QR-кодов в аэропортах Хабаровского края обсуждалась еще на прошлой неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае с 1 декабря введут QR-коды для перелета на внутренних рейсах. Такое решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

- Решение принято, не дожидаясь федеральных распоряжений. Для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах Хабаровского края понадобится QR-код, содержащий информацию о вакцинации или перенесенной болезни менее полугода назад, - пояснили в пресс-службе правительства края.

Дальневосточный федеральный округ стал антилидером среди субъектов Российской Федерации по росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В центральной части страны наблюдается снижение темпов распространения болезни. COVID-19 идет с Запада на Восток. Сдерживать темпы распространения вируса может помочь только выработка коллективного иммунитета.

Напомним, инициатива ввода QR-кодов в аэропортах Хабаровского края обсуждалась еще на прошлой неделе. Решение возникло в ходе заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В настоящий момент система QR-кодов уже действует в торговых центрах, учреждениях культуры, учреждениях общепита, в фитнес-центрах, бассейнах, спортзалах.