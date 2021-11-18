Сергей Юран нецензурно высказался после игры с «Краснодаром-2»: видео

Сергей Юран остался сильно недоволен игрой Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

Выездная игра «СКА-Хабаровска» с «Краснодаром-2» завершилась проигрышем хабаровчан со счетом 3:1. Поражение так расстроило главного тренера армейцев Сергея Юрана, что на послематчевой пресс-конференции он нецензурно выругался и выразил свое мнение буквально за несколько секунд.

- Давайте, задавайте вопросы. Поехали мы отсюда. Комментарии? Нужно для того, чтобы выиграть, забивать свою кучу моментов, а не пропускать такие детские ошибки. Спасибо, - заявил на пресс-конференции Сергей Юран, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

Хлопнув рукой по столу, тренер покинул пресс-конференцию явно в плохом настроении.

- Конечно, наш главный тренер расстроился. Это однозначно. Мы рассчитывали на совершенно другой результат. Пропустили кучу своих моментов, что повлияло на результат встречи. Мы могли включиться в гонку за первое или второе место, а так - немножко остановились. Я считаю, все еще впереди. Все знают нашего прекрасного тренера Сергея Николаевича - он сильный. И это наше преимущество в сравнении с другими командами, что тренер может держать команду всегда, как говорится, в стрессе и процессе. Это нормальная история. Футбол, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Кандалинцев, генеральный директор ассоциации «Футбольный клуб «СКА-Хабаровск».

Единственный мяч в ворота «Краснодара-2» забил на 68 минуте Георгий Гонгадзе (3:1 - пенальти). Из-за поражения «СКА-Хабаровск» занял четвертое место в турнирной таблице ФНЛ с 40 очками. «Краснодар-2» занимает 11 место с 29 очками.

Кстати, матч с «Краснодаром-2» начался с того, что армейцы вышли на поле в футболках с надписями в поддержку нападающего команды Владислава Брагина. Спортсмен во время игры с «КАМАЗом» получил тяжелую травму. Вскоре его ждет операция, восстановление займет несколько месяцев.

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