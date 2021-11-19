«На грани смерти все становится вкуснее»: британский путешественник добрался на лошадях из Магадана до Якутии. Фото: инстаграм Никиты Греци

Путешественник из Британии Никита Греци завершил свой маршрут по Магаданской области. Своим подписчикам в инстаграме он спустя почти месяц молчания сообщил: дорога далась нелегко. Но все же ему удалось преодолеть ее.

Свой путь в конце сентября Никита начал по знаменитой Дороге Костей (местечко на Колыме, построенное в советское время узниками ГУЛАГа).

Верными спутниками молодого человека стали не только двое диких якутских лошадей. В путешествие отправились его хорошие друзья. Фото: инстаграм Никиты Греци

—Это, наверное, одно из самых изолированных мест на нашей планете. Идти по этому пути было сопряжено с большим риском. Я знал, что, спустившись туда, я принимаю решение, от которого уже не смогу отказаться. Нельзя окунуть ногу в воду и передумать. Нужно дойти до конца, что бы ни случилось, потому что, если не добраться до другого конца дороги, игра окончена. Эта часть пути была самой опасной, поэтому я хотел промолчать, пока не пройду через нее, — вспоминает Никита.

Верными спутниками молодого человека стали не только двое диких якутских лошадей. В путешествие отправились его хорошие друзья из Сасыра, Юрий Бережнев и Егор Макаров. Они тоже оседлали коней. И, кстати, до начала пути, они пытались отговорить Никиту от его затеи.

— В конце концов, я думаю, они знали, что я все равно туда поеду. Поэтому решили присоединиться ко мне. Каждый мужчина, идущий на этот этап пути, шел на тот же риск, что и я, и, несмотря на все опасности, у меня были одни из лучших моментов в моей жизни, — уверен путешественник.

Никита планирует завершить путешествие за полтора года. Фото: инстаграм Никиты Греци

Он отмечает, что именно благодаря поддержке друзей сумел пройти этот непростой путь от Магадана до Якутии.

— На грани жизни и смерти все становится вкуснее, чувствует себя лучше, ты больше смеешься, и кажется, что время исчезает. Кажется, что каждое мгновение длится вечно, — романтично отмечает Никита.

Напомним, что ради путешествия по свету на лошадях Никита отказался от комфортной жизни за рубежом. Экс-менеджер ресторана в Велвин-Гарден-Сити уволился с работы и приехал в Монголию, чтобы оседлать диких коней. Потом побывал в Якутии. Он потратил все свои сбережения в итоге заручившись поддержкой близких по духу людей, решил совершить кругосветку верхом. В пути он планирует пробыть полтора года.

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