Представителя застройщика, возводящего поликлинику, на которую упал башенный кран в Хабаровске, уличили во лжи Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

В Хабаровске эксперты продолжают разбираться в причинах падения башенного крана на здание строящейся поликлиники. Как заявили в прокуратуре, без нарушений требований безопасности на стройке и правил эксплуатации техники не обошлось.

- Использовался башенный кран с истекшим сроком эксплуатации, в отсутствие документов о его готовности к работе и без проведения на объекте экспертизы промышленной безопасности. Кроме того, на кране отсутствовала информация о дате его изготовления, прохождении освидетельствования, пригодности к эксплуатации, не имелось документов, регламентирующих правила эксплуатации крана, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что в конце октября представитель «Капторстроя» заявлял: «Допуски все есть, документально все готово, все проверено Гостехнадзором, все в норме. Техосмотр крана проводится как положено, раз в три или шесть месяцев».

Застройщику грозит закрытие на три месяца и штраф около 600 тысяч рублей Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Еще одним нарушением стало то, что некоторым работникам на стройке не выдали рабочую одежду и средства индивидуальной защиты.

По этим двум поводам прокурор направил представление руководству компании. Сейчас организацию ждет штраф почти в 600 тысяч рублей. Также ей грозит 90 дней закрытия, что может сказаться на сроках сдачи здания новой поликлиники.

Напомним, ЧП произошло вечером 26 октября. Следствием возбуждено уголовное дело. В момент падения в будке находился крановщик, а в стоящей под краном поликлинике работали строители. В результате происшествия погиб на месте один из разнорабочих, тяжелые травмы получил 48-летний крановщик.

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