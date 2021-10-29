«От этого никто не застрахован»: застройщик прокомментировал падение крана на здание поликлиники в Хабаровске Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Упавший на строящуюся детскую поликлинику в Хабаровске кран был исправен. Об этом заявил представитель фирмы-застройщика «Капторстрой». По его словам, все документы на технику в порядке, ее осмотр проводился согласно регламентам.

— Допуски все есть, документально все готово, все проверено Гостехнадзором, все в норме. Техосмотр крана проводится как положено, раз в три или шесть месяцев, — цитирует его РИА «Новости».

По его словам, произошедшее могло стать роковой случайностью, в причинах которой сейчас разбираются следователи.

— Сейчас идет следствие: возможно, какой-то противовес там установился или кран оторвался, пока точно не знаем. По статистике очень часто краны падают. Поэтому от этого никто не застрахован,— говорят в фирме.

Там также отметили, что сомневаться в профессионализме крановщика, который выпал из кабины в момент ЧП и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице,не приходится.

— Компания работает уже 17 лет, а пострадавший крановщик работает с нашей компанией давно, он опытный, мужчина взрослый, нареканий к нему не возникало,— рассказали в «Капторстрое».

Пострадавший крановщик находится в тяжелом состоянии Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Прокомментировали там и смерть рабочего, который находился на объекте. Оказалось, что погибший является приезжим из Узбекистана, в тот день его пригласил подзаработать субподрядчик: нужно было убрать строительный мусор.

— Его гибель — трагическая случайность, потому что два человека стояло в тот момент рядом, а его случайно стропой от крана задело. При повороте стрелы верхняя часть крана стала заваливаться назад, в сторону противовеса, отломилась от башни и рухнула на объект, — пояснили в компании.

Напомним, что ЧП произошло вечером 26 октября. Следствием возбуждено уголовное дело. В момент падения в будке находился крановщик, а в стоящей под краном поликлинике работали строители. В результате происшествия погиб на месте один из разнорабочих, и тяжелые травмы получил 48-летний крановщик. Следователям пока не удалось допросить его.

Представители регионального Следственного комитета отрабатывают все возможные версии случившегося. В частности, возможные технические неисправности крана или нарушение правил его эксплуатации.

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