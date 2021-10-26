После падения строительного крана в Хабаровске завели уголовное дело

Строительный кран рухнул около 18:30 часов за торговым центром «Подсолнух» Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске 26 октября произошло ЧП, на здание недостроенной поликлиники упал строительный кран. В результате падения конструкции погиб рабочий.

В кабине крана в момент падения находился 48-летний мужчина. Крановщика госпитализировали с диагнозами: черепно-мозговая травма и перелом голени. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Сейчас крановщик находится в реанимации.

Как сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, сейчас проводится осмотр места происшествия и ведется допрос очевидцев. В скором времени будет назначен ряд экспертиз.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ – «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

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