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Происшествия26 октября 2021 12:50

Момент падения башенного крана на недостроенную больницу в Хабаровске попал на видео

В результате ЧП погиб рабочий, а крановщик находится в реанимации
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
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Конструкция упала на здание строящейся больницы. Фото: скриншот видео

Конструкция упала на здание строящейся больницы. Фото: скриншот видео

В Хабаровске вечером 26 октября башенный кран упал на здание строящейся больницы. ЧП произошло рядом с ТЦ «Подсолнух» на улице Павла Морозова.

В результате обрушения конструкции погиб рабочий. Также серьезно пострадал крановщик. Сейчас мужчина находится в реанимации. За его жизнью борются врачи.

Момент падения башенного крана попал на видео, которое оказалось в распоряжении «КП-Хабаровск».

На нем видно, как кран накренился, а стрела описала в воздухе дугу, после этого конструкция упала на строящееся здание.

После произошедшего Следственный комитет завел уголовное дело. Также проверку начала прокуратура.

- В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Новость дополняется.

Появилось видео момента падения башенного крана в Хабаровске
Источник: читатель КП.
ЧППроисшествия: ЧППадение башенного крана в Хабаровске