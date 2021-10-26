Конструкция упала на здание строящейся больницы. Фото: скриншот видео

В Хабаровске вечером 26 октября башенный кран упал на здание строящейся больницы. ЧП произошло рядом с ТЦ «Подсолнух» на улице Павла Морозова.

В результате обрушения конструкции погиб рабочий. Также серьезно пострадал крановщик. Сейчас мужчина находится в реанимации. За его жизнью борются врачи.

Момент падения башенного крана попал на видео, которое оказалось в распоряжении «КП-Хабаровск».

На нем видно, как кран накренился, а стрела описала в воздухе дугу, после этого конструкция упала на строящееся здание.

После произошедшего Следственный комитет завел уголовное дело. Также проверку начала прокуратура.

- В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

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