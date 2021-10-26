Один человек находится в реанимации после падения крана на недостроенное здание в Хабаровске

В Хабаровске 26 октября кран упал на недостроенное здание Фото: Иван ВИСЛОВ

В результате падения крана на здание в Хабаровске пострадал один человек. Напомним, что стройтехника рухнула вечером, 26 октября, на недостроенную детскую поликлинику. На месте работают экстренные службы.

Кран упал на строящееся здание детской поликлиники, которая возводится в районе торгового центра «Подсолнух». По предварительным данным, один человек погиб, второй - серьезно пострадал.

- Мужчина 48 лет находится в реанимации во Второй краевой больнице. Состояние тяжелое: черепно-мозговая травма, перелом голени, - сообщили в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

Подробности ЧП уточняются, «Комсомолка» следит за развитием событий.