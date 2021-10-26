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Происшествия26 октября 2021 12:12

Падение крана на недостроенную поликлинику в Хабаровске: есть погибшие и пострадавшие

У машины отвалилась башня и повисла на здании
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Строительный кран рухнул около 18:30 часов за торговым центром «Подсолнух»

Строительный кран рухнул около 18:30 часов за торговым центром «Подсолнух»

Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске ЧП: 26 октября кран упал на строящееся здание детской поликлиники. Учреждение возводится в микрорайоне «Прибрежный». На месте работают спасатели, медики и оперативники. Кадры последствий инцидента попали в сеть.

Появилось видео момента падения башенного крана в Хабаровске
Источник: читатель КП.

- Кран упал, башня отвалилась прям и на здании повисла, - говорят очевидцы на видео.

Падение крана на недостроенную поликлинику в Хабаровске: есть погибшие и пострадавшие
Видео: Telegram Вечерний Хабаровск

Строительный кран рухнул около 18:30 часов за торговым центром «Подсолнух». В момент ЧП, по словам очевидцев, в кабине машины находился человек. Он получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.

Одна из наиболее вероятных версий случившегося - техническая ошибка

Одна из наиболее вероятных версий случившегося - техническая ошибка

Фото: Прокуратура Хабаровского края

- Мужчина 48 лет находится в реанимации во Второй краевой больнице. Состояние тяжелое: черепно-мозговая травма, перелом голени, - сообщили «КП» в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

Жертвой происшествия стал разнорабочий. Мужчина от полученных травм скончался на месте. По факту ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», опрашиваются свидетели, назначены экспертизы. Свою проверку проводит прокуратура.

Мужчина 48 лет находится в реанимации

Мужчина 48 лет находится в реанимации

Фото: Прокуратура Хабаровского края

- Выясняются обстоятельства произошедшего. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Одна из наиболее вероятных версий случившегося - техническая ошибка. Вполне вероятно, что трагическая оплошность могла быть допущена во время монтажа крана или в результате его эксплуатации. ЧП явно не связано с погодой - в Хабаровске не ветра и осадков.

По факту ЧП прокуратура проводит проверку

По факту ЧП прокуратура проводит проверку

Фото: Прокуратура Хабаровского края

- Судя по фото, техника не старая. Ошибок в монтаже крана, которые могли привести к трагедии, может быть множество - вплоть до не до конца закрученного болта. Нарушение эксплуатации техники здесь тоже может быть разное: от неправильного вылета стрелы до перегруза. Не стоит отметать версию и с браком металла, - рассказал «КП» специалист в строительной отрасли региона.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

На месте работают спасатели, медики и оперативники

На месте работают спасатели, медики и оперативники

Фото: Прокуратура Хабаровского края

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