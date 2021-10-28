Рабочий, пострадавший при падении крана в Хабаровске, остается в тяжелом состоянии
Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю
Хабаровские следователи продолжают разбираться в причинах падения строительного крана на здание будущей поликлиники 26 октября. Рассказать им подробности ЧП мог бы крановщик, но он до сих пор находится в тяжелом состоянии. Мужчина выпал из кабины крана во время и получил серьезнейшие травмы.
Представители регионального Следственного комитета отрабатывают все возможные версии. В частности, возможные технические неисправности крана или нарушение правил его эксплуатации.
При падении крана погиб один человек
Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю
— По уголовному делу из наиболее опытных следователей и криминалистов сформирована следственная группа. В настоящее время завершен осмотр места происшествия, проведены обыски и выемки, допрошен широкий круг свидетелей, назначены экспертизы, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, ЧП произошло вечером 26 октября. В момент падения в будке находился крановщик, а в стоящей под краном поликлинике работали строители. В результате происшествия погиб на месте один из разнорабочих, и тяжелые травмы получил 48-летний крановщик.
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