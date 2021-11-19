Хабаровчане смогут увидеть самое долгое с ХV века лунное затмение

Луна будет скрыта тенью земли почти полностью Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу 19 ноября жители Дальнего Востока увидят редкое астрономическое событие – с 16.03 до 22.04 по хабаровскому времени (с 9:03 до 15:04 по московскому) можно будет наблюдать второе в этом году лунное затмение.

- Несмотря на то, что затмение частичное, Луна будет скрыта почти полностью - это самое продолжительное затмение, начиная с ХV века, - сообщает Московский планетарий. - В свою максимальную фазу затмение войдет в 12.04 по московскому времени (в 19.04 по местному). Наблюдать это редкое явление смогут только жители Дальневосточных регионов, в центральной части его увидеть будет невозможно.

Напомним, что предыдущее лунное затмение можно было наблюдать 26 мая 2021 года. В тот раз затмение было полным – луна целиком ушла в тень земли.

Следует отметить, что лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной. Если Луна при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок – это астрономическое явление называют полным затмением Луны. Если же спутник не полностью заходит в тень Земли, то такие затмения называются частными теневыми лунными затмениями.

Также заметим, что затмения всегда происходят парами: лунное и солнечное. Лунное затмение всегда совпадает с полнолунием, солнечное — с новолунием. Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними – две недели. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля – то лунное.

Как отмечают ученые, никакого воздействия на людей лунные затмения оказать не могут, так как изменения освещенности Луны на организм не влияют. Однако впечатлительные наблюдатели могут испытывать изменение эмоционального состояния из-за психологического эффекта самого зрелища.

Астрологи же приписывают лунным затмениям особую значимость. Как уже было указано, солнечные и лунные затмения происходят парами, и период между ними астрологи считают временем серьезных перемен, где точку ставит именно лунное затмение – это завершение некого цикла, выход на новый уровень.

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