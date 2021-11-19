Все выше и выше: цены на топливо в Хабаровском крае продолжают расти

Цены на топливо неуклонно растут Фото: Олег УКЛАДОВ

Прирост цен на различных заправочных станциях на разные виды топлива составляет от 69 копеек до 2 рублей 5 копеек. В Совгаванском районе дела обстоят еще сложнее: на отдельных заправках, по словам очевидцев, стоимость дизельного топлива возросла на целых 14 рублей.

Цена на разных АЗС отличается. Владельцы станции объясняют это тем, что приобретают ДТ по различной закупочной стоимости.

У многих автолюбителей возникло беспокойство - не является ли скачок цен на топливо признаком повторения недавней ситуации. Все хорошо помнят, что в начале года из-за неполадок на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе возник настоящий дефицит бензина. Водители были вынуждены часами стоять в очередях на заправочных станциях. Перекупщики продавали бензин по 100 рублей за литр, а топлива в крае катастрофически не хватало. Однако рост цен связан с другими причинами.

- Никаких неполадок на заводе на данный момент нет, все работает в обычном режиме, топлива производится достаточно, - сообщил редакции «КП» - Хабаровск» источник на Хабаровском НПЗ. - Топлива хватит всем. Что касается подъема цен на бензин – это обычный рост цен, который происходит уже не первый год. Это связано с тем, что сам производитель повысил цену на топливо для АЗС.

Напомним, что с начала года цены на топливо повысились на 6,5%. Предыдущая прибавка стоимости была совсем недавно, 4 ноября. Тогда на заправках ННК стоимость повысилась на 35 копеек, а на АЗС «Роснефти» - на 30.

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Пока точно неизвестно, насколько повысится цена (подробнее)