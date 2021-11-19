«Мы будем эффективнее спасать пациентов»: главврач Бикинской ЦРБ - о переводе больницы в ковидный госпиталь

В учреждении откроется отделение на 20 ковидных коек Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае ежедневно выявляются новые случаи заражения COVID-19. Из-за ухудшения обстановки Бикинскую центральную районную больницу (ЦРБ) переводят в режим работы ковидного госпиталя. В учреждении появится отделение на 20 ковидных коек.

Главный врач Бикинской ЦРБ называет ситуацию очень напряженной. С начала пандемии в Бикинском районе коронавирусом заболело свыше 800 человек.

- Только за последнюю неделю у нас выявлено 155 новых случаев COVID-19. Часть пациентов находится на амбулаторном лечении, остальные направлены в ЦРБ имени Лазо. До недавнего времени это было ближайшее от нас место, где проводилась КТ легких. Однако дорога туда занимает по четыре часа в одну сторону, и за один раз мы могли перевозить не более пяти пациентов. Поэтому порой приходилось отправлять сразу по две машины. При этом тратилось драгоценное время, что в условиях роста заражений недопустимо, - рассказал Андрей Жуков, главный врач Бикинской ЦРБ.

Теперь в Бикинской ЦРБ установили новый 16-срезовый компьютерный томограф, он поможет эффективнее спасать пациентов. Отправлять их в другой район больше не нужно.

Бикинская ЦРБ - главный вход Фото: Правительство Хабаровского края

- Это удобно как для пациентов, так и для медработников. Новое оборудование уже смонтировано и готово к работе. Благодаря ему мы сократим время оказания медпомощи и будем эффективнее спасать пациентов. Томограмму будем делать прямо здесь. Пациенты легкой и средней степени тяжести будут оставаться в Бикине, а тяжелых больных придется отправлять в Хабаровск, - добавил доктор.

Также Андрей Жуков рассказал о том, что для открытия в ЦРБ ковидного госпиталя потребовалось отремонтировать здание инфекционного корпуса.

- Это необходимо сделать, чтобы разграничить «красную» и «зеленую» зоны. Своими силами мы подготавливаем помещения отделения - монтируем глухие перегородки, отдельные входы. И только после этого сможем полноценно открыться. Из 20 новых коек три подключат к аппаратам ИВЛ и централизованной подаче кислорода. Остальные места обеспечат концентратами кислорода. При этом старые инфекционные койки никуда не денутся, - отметил главный врач Бикинской ЦРБ.

Стоит отметить, что младший и средний медперсонал, который направят в «красную зону», будет проходить дополнительное обучение. Для «красной зоны» составят отдельное расписание, по которому будет круглосуточно дежурить около 16 человек.

При этом оказание плановой помощи обычным пациентам продолжится в главном корпусе больницы. Главврач уверил, что дополнительные койки никак не повлияют на основную работу врачей.

С начала пандемии в Бикинском районе заболело 1765 жителей, было проведено свыше 12 тысяч тестов на COVID-19. На стационарное лечение направлено 565 человек. Ковидное отделение в Бикинской ЦРБ откроется 1 декабря.

Мобильный пункт вакцинации возле КДЦ «Октябрь» Фото: Правительство Хабаровского края

Также в Бикинском районе открылся новый мобильный пункт вакцинации на территории КДЦ «Октябрь». Он работает ежедневно с 9:00 до 16:00, с техническим перерывом с 12:00 до 13:00. Вакцинация проходит без предварительной записи. В первый день работы прививку от COVID-19 сделали свыше 70 человек.