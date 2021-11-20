В Хабаровском крае фотоловушка сняла пробежку двух мишек, а в ЕАО появились кадры ночных танцев косолапых

В сети появились очередные кадры с медвежьей дискотеки Фото: скриншот из видео

В телеграм-канале центра «Амурский тигр» появились очередные кадры, на которых запечатлена медвежья дискотека. Фотографии сделаны фотоловушкой в Еврейской автономной области. На этот раз мишки танцуют не только у дерева, но и в партере.

Медведи трутся об деревья Фото: центр «Амурский тигр»

На фото видно, как медведи трутся об деревья. Как рассказал специалист, животные таким образом помечают свою территорию. Медведи оставляют на коре свой запах, чтобы другие особи знали, что территория занята.

На этот раз мишки танцуют не только у дерева, но и в партере Фото: центр «Амурский тигр»

Кроме этого, в сети появились очередные кадры с бурыми мишками лесоохотничьего хозяйства «Дурминское». На этот раз фотоловушка запечатлела легкую пробежку медведей.

На кадрах сначала появляется только один мишка, который идет вдоль тропинки. Потом медведи возвращаются уже вдвоем. По заснеженной дорожке мишки убегают далеко в лес.

Однако специалисты рассказывают, что животные, проживающие в лесоохотхозяйстве «Дурминское» находятся под угрозой. Как рассказали в центре «Амурский тигр», экологическое благополучие местообитания тигров и медведей под вопросом из-за того, что в этих краях работает золотодобывающая компания «Пасифик Майнинг». Дело в том, что на территории хозяйства расположено месторождение полезного ископаемого.

- Компания уже была признана виновной судами общей юрисдикции. Ее обвиняли в административных нарушениях, таких как самовольное занятие вольного объекта и лесного участка, использование прибрежной защитной полосы водного объекта, его водоохранной зоны с нарушениями ограничений хозяйственной деятельности. Компании был назначен штраф, - рассказали в центре «Амурский тигр».

Но даже после этого золотодобытчики не покинули занимаемую территорию. Как выяснилось позже, у компании есть разрешительный документ от правительства края. Как рассказал директор хозяйства «Дурминское» Александр Баталов, компания уже завозила технику и собиралась прокладывать дорогу. Но приступить к работам не удалось.

- Амурская бассейновая природоохранная прокуратура запретила работу золотодобытчиков на территории Дурмина до прохождения государственной экологической экспертизы, - сообщается в телеграм-канале центра «Амурский тигр».

Как дальше будет обстоять дело с экологическим благополучием местообитания животных, пока неизвестно.