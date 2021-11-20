«Крикуны и популисты в районах Хабаровского края не пройдут»: нововведения в выборы глав прокомментировал эксперт

В Хабаровском крае районные депутаты предложили дать им самим выбирать глав округов Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Муниципальные депутаты обратились в Закдуму региона с вопросом о внесении изменений в Закон № 15 «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае». Поправки дадут право органам местного самоуправления самостоятельно выбирать модель избрания главы: прямыми выборами или на конкурсной основе представительным органом. Если поправки примут, муниципальные депутаты получат право самостоятельно выбирать и прописывать в уставах порядок избрания глав.

- Мне представляется, что внесение изменений такого рода в краевое законодательство – очень важный момент для системы управления территориями в целом. Выборы глав районов не только прямым голосованием всего населения – это появление альтернативы. В Хабаровском крае уже есть прецедент – в 2017 году в Ванинском районе именно представительный орган выбрал главу. В чем отличие от голосования всеобщего? На «всеобщей» модели, назовем ее так, любой человек заявляется сам. Это может быть кто угодно. Кто громче крикнет, у кого больше денег. Депутатский же фильтр человеку с недостаточным опытом, образованием, авторитетом среди местного населения миновать ой как не просто. Люди, которые предлагают себя в главы округа или района, проходят конкурсную комиссию, предварительный отбор. Крикуны и популисты в главы точно не пройдут. В том же Ванинском районе комиссия отклонила достаточное количество кандидатур - из-за их недостаточных знаний, опыта и компетенций. Работает двухэтапная система: конкурс – выборы народными представителями. Это и не так затратно, и в практическом плане более надежно, - считает Наталья Ляшко, член краевой общественной палаты, руководитель автономной некоммерческой культурно-просветительской организации «Точка роста», замдиректора КГБУ культуры «Хабаровская краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина».

Наталья Ляшко, член краевой общественной палаты, руководитель автономной некоммерческой культурно-просветительской организации «Точка роста» Фото: Общественная палата Хабаровского края

Собственно о том же говорят предложившие поправки к краевому законопроекту районные депутаты.

- Удивительно, но дискуссия о том, как нужно выбирать глав районов – на выборах или по конкурсу – долгое время протекала без участия самих представителей районов. Между тем, только они в полной мере могут понять, что для них будет лучше – с учетом ситуации на местах. И теперь муниципалитеты высказываются – и обозначают очевидный запрос на использование разных моделей выборов глав. Где-то в силу ряда причин могут подходить выборы, где-то – отбор конкурсной комиссией. Так, в отдельных районах финансовая ситуация такова, что выборы для них - дорогое удовольствие, и при их проведении в казне просто не остается средств на решение приоритетных задач. А еще у таких районов просто нет права на ошибку – приход к власти главы-популиста путем выборов может окончательно «добить» район. Поэтому возможность подгонять законодательство под реалии – это логично и правильно. И об этом и говорят сами главы и районные депутаты, - считает глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

Этот вопрос особенно актуален для северных территорий. Всеобщие выборы главы ложатся тяжким бременем на районные бюджеты. Логичнее было бы сделать процедуру не только более результативной, но и менее затратной. Например, глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев считает, что высвободившиеся деньги можно было бы пустить на решение социальных проблем, в первую очередь, строительство школ и детских садов.

Высказался по поводу внесений изменений в закон №15 «Об отдельный вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае» и мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

- Закон приводим в соответствие с федеральным законом на территории Хабаровского края. Мы будем работать с депутатами Хабаровской городской думы, с жителями города, по разъяснению ситуации по изменению законодательства в избирательную систему Хабаровского края, - прокомментировал глава краевой столицы.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук также высказался об инициативе Фото: страница Сергея Кравчука в Instagram

Итак, если поправки примут, муниципальные депутаты получат право самостоятельно выбирать и прописывать в уставах порядок избрания глав.

- В концепции местного самоуправления есть два главных понятия: право на заведование собственными делами и право на выборность должностного лица. В этом суть управления территориями. Если чего-то нет – нет и никакого самоуправления. В нашем случае районы не теряют право самим выбирать себе главу. Депутаты не собираются сами назначать районного лидера. Не будем лукавить – все депутаты так или иначе зависимы. Им нельзя давать возможность напрямую избирать глав, минуя население. Мы такое уже проходили – это называется «демократия отключений». Но они этого и не требуют. Речь идет о предоставлении законных моделей для выбора главы района. И этот вопрос может решаться только на референдуме. Проголосует население района за такую форму избрания главного в округе или на территории – так и будет. По Конституции источником власти в нашей стране является народ и никто более. К тому же не во всех районах будет обязательно действовать такая «конкурсная» процедура. Люди сами решат – давать ли их избранникам право «фильтровать» кандидатов или нет, - анализирует новый законопроект политолог, член комиссии по общественному контролю (от законодательной думы Хабаровского края) общественной палаты Хабаровского края, профессор, директор ООО «Экспертно-аналитический центр «ДВ-РЕГИОН» Евгений Чадаев.