В Хабаровске в реанимацию доставили несовершеннолетнего без сознания

Машина скорой помощи привезла мальчика с улицы Флегонтова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно в сети появилась информация о найденном на улице мальчике, который был передан в скорую помощь без сознания. Сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю просили хабаровчан оказать содействие в установлении личности ребенка.

В четверг, 18 ноября, школьник был доставлен в Детскую краевую клиническую больницу. Так как парень был без сознания, личность не получилось установить сразу. Машина скорой помощи привезла его с улицы Флегонтова. Мальчик почему-то был обут в разную обувь: на одной ноге черный берц, а на другой - коричневый кроссовок. Остальная одежда несовершеннолетнего была вполне обыкновенной – зимний пуховик, штаны, футболка и кофта. Все черного цвета.

Как сообщила «Комсомольской правде» начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева, мальчик уже пришел в себя и находится в удовлетворительном состоянии.

- Школьника действительно доставили в лечебное учреждение 18 ноября. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. Также, правоохранительными органами устанавливается причина, по которой мальчик был без сознания. Окончательных выводов еще нет, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева.

Подобные происшествия в этом году уже случались. В июле текущего года случайные прохожие нашли на улице двух подростков, которые были без сознания. Возраст одного из них 15 лет, а другому на тот момент было 17. На место приехала скорая помощь. Врачи смогли привести в чувства подростков. Причина такого состояния молодых людей тогда была установлена. Они отравились наркотиками.