«Виновные ответят»: Михаил Дегтярев жестко раскритиковал коммунальщиков, оказавшихся не готовыми к снегопаду в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Воздействие циклона на краевую столицу жутко возмутило хабаровчан. И если с погодой ничего не поделаешь, то хотя бы с дорогами, тротуарами и пешеходными зонами проблему решить вполне возможно. Из-за количества выпавших осадков в Хабаровске уже практически полностью замело несколько дорог. И хотя еще утром сообщалось, что дорожные службы приступили к работам, пока ситуация становится только хуже.

- Резко увеличилось количество обращений горожан по несвоевременной очистке дорог и тротуаров от снега. Я получаю много сообщений и в соцсетях, и в систему инцидент-менеджмента, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

На слова главы региона отреагировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

- Снег для Дальнего Востока - это нормальное явление. Есть нормативы уборки снега, я с вами полностью согласен. Первый снег, точнее, ледяной дождь, который выпал накануне, негативно сказался и на дорогах, и на дворовых территориях, - объяснил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

«Виновные ответят»: Михаил Дегтярев жестко раскритиковал коммунальщиков, оказавшихся не готовыми к снегопаду в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Такая позиция возмутила Михаила Дегтярева.

- Вы сейчас это кому сказали, что снег - это нормальное явление для Дальнего Востока? - удивленно спросил Михаил Дегтярев.

- Всем дальневосточникам. Без снега мы три года жили. Снег выпал - это хорошо. Мы рады этому. Новый год хоть со снегом проведем, - ободрил главу региона Сергей Кравчук.

Губернатор Хабаровского края позитив в ситуации не увидел и сделал городским службам серьезное замечание.

- Я до вас сейчас довожу вопросы граждан, которыми завалены абсолютно все аккаунты в социальных сетях. Люди недовольны. Вы видели количество травмированных людей? Это не шутки. К снегопадам и ледяным дождям нужно быть готовыми. Вы отвечаете за городское хозяйство. Плохо работают управляющие компании, - добавил Михаил Дегтярев.

В свою очередь, статистику травматизма привел Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам. При этом он добавил, что бездействие городских служб и рост травматизма могут привести к страшным последствиям.

- Порядка сотни переломов локтевых костей и более десятка переломов тазобедренных костей - все на совести коммунальной службы. А это серьезные вещи, практически уголовное дело, - заявил Евгений Никонов.

Напомним, по информации синоптиков, циклон будет бушевать в Хабаровске три дня.