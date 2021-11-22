Непогода пришла в Хабаровск в начале последней недели ноября Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Циклон только дошел до Хабаровского края, а его последствия уже шокируют. Из-за сильного ветра и снега до минимума упала видимость. Разглядеть можно только то, что расположено в 100 метрах, и то - нечетко. Дороги в Хабаровске медленно, но верно заносит снегом, отчего ехать по ним становится все сложнее. А некоторые рейсы пришлось задержать из-за неблагоприятных погодных условий.

Ветер и снегопад превратились в страшную метель Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Сейчас южный циклон медленно поднимается по проливу, поэтому к концу дня снегопад будет усиливаться, как и ветер. Вся эта непогода сохранится еще и завтра, а ослабевать начнет только послезавтра, 24 ноября. В ближайшие два дня в южных районах, особенно сегодня ночью, 22 ноября, ожидается сильный снег, местами очень сильный. Ветер в регионе поднимется до 30 метров в секунду, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В Хабаровске максимально ветер усилится до 28 метров в секунду, однако такой скорости он достигнет по большей части ночью. Утро вторника, 23 ноября, начнется не очень радужно. Ветер хоть и стихнет чуть-чуть, но только во второй половине дня.

Водители вынуждены ехать медленно и очень осторожно Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Снегопад продлится еще и 24 ноября. Ослабевать он начнет только в среду днем. В конце недели, 25, 26, 27 ноября, в Хабаровске и на юге края погода будет без осадков. Вообще, сильный ветер и осадки сохранятся только на севере края практически до конца недели, - добавила синоптик.

При таком сильном ветре упадет температура воздуха. Ночью она будет держаться в пределах 11-12 градусов мороза, а днем - от -4 до -5 градусов.

Напоминаем, что все экстренные службы рекомендуют жителям региона по возможности оставаться дома и не пользоваться личным транспортом. На дорогах вероятны гололед, заносы и снежный накат.

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