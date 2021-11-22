Метель в Хабаровске: изменения в расписании хабаровского аэропорта

Полеты совершаются по расписанию Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Несмотря на то, что в Хабаровске разыгралась самая настоящая метель, аэропорт Хабаровска продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщил редакции «КП» - Хабаровск» источник в ОАО «Хабаровский аэропорт», в настоящее время задерживается только один рейс - 5612, направляющийся в Магадан. По информации онлайн-табло хабаровского аэропорта, он вылетит в 11:30 по местному времени.

- Видимость хоть и снижена из-за метели, но она позволяет осуществлять полеты. Поэтому работаем в штатном режиме, - рассказал источник.

Напомним, что пришедший в начале ноября в Хабаровский край циклон внес значительные изменения в работу аэропортов. Из-за ледяного дождя многие рейсы в крае задерживались, воздушные суда обрабатывались противообледенительной жидкостью, в некоторых населенных пунктах края потребовалось значительное время для расчистки взлетно-посадочных полос.

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