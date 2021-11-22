ГИБДД предупредила хабаровских автомобилистов из-за аномальной метели

Из-за метели видимость на дорогах сильно снижена. Фото: Госавтоинспекция Хабаровска

Хабаровск накрыла снежная буря из-за надвигающегося циклона. С утра в городе поднялся штормовой ветер, который может разогнаться до 23 метров в секунду.

Ухудшающаяся на глазах погода скажется и на дорожном движении. Из-за метели, мокрого снега и переменчивой температуры возможен гололед и снежные заносы. Для того чтобы снизить риск ДТП, Госавтоинспекция краевой столицы призывает хабаровчан быть предельно осторожными.

- Необходимо быть внимательными на дороге - следить за состоянием проезжей части и погодными условиями, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между машинами, особенно при поворотах. Особенно аккуратными в этот период должны быть начинающие и малоопытные водители, так как они чаще всего попадают в ДТП, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Хабаровска.

Кроме того, ГИБДД посоветовала водителям заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов, школ, вузов, остановок общественного транспорта.

- Пешеходам также следует быть максимально бдительными в условиях непогоды, не переходить дорогу в неположенном месте. Если нет тротуаров, то нужно идти по освещенным участкам дорог и только навстречу автомобилям. А также необходимо помнить о том, что тормозной путь машины на мокрой, ледяной и заснеженной дороге значительно увеличивается, - добавили в ведомстве.

Напомним, из-за метели спасатели организовали пункты обогрева на сложных участках дорог в Хабаровском крае. Готовы уже пять мобильных групп спасательных подразделений МЧС России. Приведены в готовность силы и средства пожарно-спасательных гарнизонов.

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