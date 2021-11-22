Михаил Дегтярев: «В ближайшее время на территории края будет сформирован промышленный кластер»

Глава региона заявил, что участники промышленного кластера уже определены. Фото: правительство Хабаровского края

Событие под названием «Формирование концепции кластера по производству строительных материалов на территории Хабаровского края» собрало представителей всех страт общества, имеющих отношение к мегапроекту, идею которого Михаил Дегтярев обозначил больше года назад. В конференции участвовали функционеры различного уровня органов исполнительной власти, федеральных и региональных институтов развития, финансовых организаций, высших и средне-специальных учебных заведений края, а также руководители предприятий по производству стройматериалов края, крупнейших организаций и корпораций региона.

«Кластерная» конференция стала первым мероприятием по выработке эффективных решений проблем, с которыми сталкивается стройиндустрия края.

Губернатор повторил, что край располагает высоким потенциалом для производства строительных материалов. И, несмотря на это, большая часть из них закупается в других регионах. Соответственно, растет цена на «квадрат».

- Сегодня перед нами стоят амбициозные задачи по реализации таких крупных инфраструктурных инвестпроектов, как строительство газоперерабатывающего завода в поселке Де-Кастри, ГОКа на Малмыжском месторождении и объектов железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД». Возведение социально значимых объектов и наращивание темпов сдачи нового жилья также в приоритете, - отметил глава региона.

Михаил Дегтярев уверен: в крае необходимо значительно увеличить выпуск стройматериалов.

- В начале года мы начали прорабатывать вопрос объединения предприятий-производителей, и на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Владимирович Путин нас поддержал. Поэтому в ближайшее время на территории Хабаровского края будет сформирован промышленный кластер, - подчеркнул Михаил Дегтярев в ходе своего выступления.

Глава региона заявил, что участники промышленного кластера уже определены. Кроме того, составлен и проработан комплекс мер государственной поддержки для них. Дело за тактикой: обеспечение преференций и защита локального рынка. Мы имеем все плюсы для реализации проекта кластера. Включая то, что в Хабаровском крае разведаны месторождения различных полезных ископаемых, которые необходимо разрабатывать при участии бизнеса.

Нельзя не заметить, что губернатор всерьез взялся за решение проблемы доступности жилья. Те процессы, которые Михаил Дегтярев запустил на рынке жилищного строительства, можно назвать революционными.

Можно констатировать, что один из флагманских проектов губернатора успешно стартовал. Кластер даст толчок к производству материалов, снизит себестоимость строительства и, как следствие, повысит объемы вводимого в строй жилья и снизит его стоимость.

Конференция получилась насыщенной. Участники обсуждали вопросы комплексного подхода к развитию территорий, преференции и защиту локальных рынков, технологии социального проектирования, влияние города и строительной отрасли друг на друга, составляли техническое задание на проектирование, искали новые форматы жилья и изменения в регионе и отрасли для улучшения действительной ситуации.

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