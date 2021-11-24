«Еду в Магадан»: индийский путешественник автостопом добирается до Колымы

Блогер посетил Полюс холода. Фото: Dan Manik

Молодого путешественника зовут Ден Маник и он следует автостопом из Иркутска, откуда выдвинулся 18 октября. Недавно он посетил село Оймякон, наиболее известное как один из «Полюсов холода» на планете и практически самое суровое место на Земле, где постоянно живут люди. В Оймяконе блогер пробыл один день.

- Турист добрался в Оймякон ровно за месяц, 18 ноября. Как рассказал глава Оймяконского наслега Павел Васильев, гость был немногословен и говорил по-английски. Далее он посетил с коротким визитом райцентр Усть-Нера и направился в Магадан. Также он рассказал жителям, что некоторые его соотечественники уже бывали в Якутии и были поражены красотой местной природы, - сообщает издание «Северная заря».

- Четвертый индийский ютубер в Оймяконе, Республика Саха, Россия. Момент гордости для меня, - написал сам Ден Маник в своем инстаграме.

Дальнейший путь автостопщик, как уже упоминалось, держит на Колыму, где планирует оказаться в декабре. Но декабрь – месяц длинный, и как быстро он доберется туда по суровым дальневосточным дорогам, пока неизвестно.

- В сторону Магадана захватывающими горными дорогами, - написано под последней пейзажной фотографией в его профиле инстаграм 20 ноября.

В его видеоблоге на youtube (DanManik) можно проследить всё его путешествие: общение с россиянами, знакомство с отечественными автобусами, магазинами и дворами, сибирской природой, едой и местными достопримечательностями, такими, как памятники Ленину и храмы. Мы же можем пожелать путешественнику удачи, хороших дорог и устойчивости к суровым Дальневосточным дорогам.

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