Застрять на две недели в Аяне: 19-летняя бельгийская летчица устала от заточения в Хабаровском крае

Зара Резерфорд грустит из-за невозможности продолжить путешествие. Фото: скриншот с видео.

Одиночное кругосветное путешествие 19-летней авантюристки из Бельгии Зары Резерфорд продолжается уже почти 100 дней. Правда, из-за погоды отважная летчица уже на две недели застряла в Аяне на севере Хабаровского края. До этого неделю Зара не могла вылететь из Магадана. Девушка отмечает, что она уже устает от снега и льда.

Хроники своих приключений летчица освещает в своем Instagram FlyZolo и других соцсетях. Правда, Зара несколько дней не выпускала обновлений из-за плохого интернета. Отчего ее подписчики стали волноваться.

Заснеженные виды Аяна. Фото: скриншот с видео

И вот в воскресенье, 21 ноября, Зара, наконец, опубликовала несколько коротких видео. Два из них без комментариев, на которых девушка просто снимает суровые заснеженные просторы, а одно сделано в формате короткого блога во время прогулки.

- Я все еще нахожусь в Аяне, это длится уже две недели. Температура здесь -20 градусов. Начинаю уже уставать от того, что так долго не могу никуда улететь. Я должна понять, что мне делать в этот прекрасный день. Надеюсь, я смогу добраться до Хабаровска. Сейчас я иду к банкомату, чтобы снять денег и купить немного еды. Правда, я не знаю, где тут найти банкомат, потому что все супермаркеты закрыты, - недоумевает бельгийка.

Затем Зара поскальзывается и падает на заснеженной накатанной дороге, после чего с улыбкой встает и идет дальше в поисках банкомата.

момент падения. Фото: скриншот с видео

Подписчики в комментариях обрадовались, что путешественница снова вышла на связь, они по-прежнему пишут слова поддержки, а также о том, что Заре нужно быть осторожнее и больше не падать.

- Терпение - лучшее слово в аэронавтике! Внимание! Будь аккуратнее на льду! Предупреждение! Браво и респект! - пишет Cana Peche.

- Желаю хорошей погоды, чтобы скорее добраться до Хабаровска! Там живут дружелюбные люди. Мы это ощутили на себе, когда путешествовали до Новой Зеландии. Всего наилучшего на следующих этапах! - пишет пользователь под ником Wolf Gang.

Еще один пост Зара опубликовала на следующий день, 22 ноября.

- День 96-й. Надеюсь выбраться в понедельник до того, как во вторник или среду обрушится метель. Я получаю кучу удовольствия, гуляя по улицам Аяна и знакомясь с новыми людьми. Хотя я уже устаю от снега и льда, - пишет неунывающая летчица.

Но улететь из Аяна в понедельник не получилось. Следующее погодное окно, по прогнозу, должно выпасть па пятницу, 26 ноября.

Напомним, ранее Зара Резерфорд столкнулась в Аяне с неожиданными трудностями. Ее скоростной самолет «Акула» обледенел, и крылатую машину пришлось в срочном порядке очищать от наледи. Процесс очистки вместе с плохой погодой задержали неугомонную летчицу на ее пути.

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