Летчица-бельгийка Зара Резерфорд добралась до крайних рубежей Хабаровского края

Девушка продолжает свое путешествие по России. Фото: fly.zolo

Зара Резерфорд – 19-летняя летчица из Бельгии, продолжает свое одиночное кругосветное путешествие на скоростном самолете «Акула» на территории Дальнего Востока России. После недельного пребывания в Магадане из-за шторма и метели, девушка, наконец, покинула Колыму. Это стало возможно благодаря погодному окну.

Пост о том, что отважная летчица покинула Колымскую землю и летит в Хабаровский край появился в официальных соцсетях на Facebook и Instagram 22 часа назад.

Карта полета до Аяна. Фото: fly.zolo

- День 89-й. Ура! Я снова в воздухе и продолжаю полет! С каждой морской милей мой маленький самолет «Акула» продвигается все дальше на юг, температура за бортом все теплее. На пути мне попадается все больше населенных районов с большим количеством взлетно-посадочных полос и лучшими шансами на спасение в случае аварии. Риски того, что самолет замерзнет, уменьшаются. По планам, я должна достигнуть Аяна менее чем за 1 час в 6 утра по Гринвинчу. Это уже не Сибирь, но по-прежнему субарктический климат. Там уже будет на 10 градусов теплее, чем в Магадане, – пишет девушка в сети.

Новым пунктом назначения стало село Аян, административный центр Аяно-Майского поселения, расположен на северо-восточном побережье Хабаровского края. На 2021 год в Аяне проживает всего 807 человек. Источник «КП» подтверждает, что Зара уже точно прибыла в наш регион. Правда, выйти с самой девушкой на связь очень сложно.

- Наша Зара вчера вечером благополучно приземлилась в Аяне. Там ее тоже застигла нелетная погода, которая по прогнозу продлиться до субботы. К сожалению, выйти на контакт с ней не получается. Все подробности я сама узнаю от персонала аэропортов или авиасервиса. Будем надеется, что Зара все-таки посетит Хабаровск, а пока ждем дальнейших подробностей, - рассказала «КП-Хабаровск» Светлана Жукова, директор Союза Деловых Женщин.

В комментариях Зару активно поддерживают подписчики. Большинство комментариев на английском языке, некоторые на испанском. Ей пишут люди из разных стран, в том числе и из России.

Слова поддержки от подписчиков. Фото: fly.zolo

- Уху! Вперед Зара!

- Невероятно, вот это приключение!

- Ура! Я так счастлива, что она снова в пути!

- Потрясающие новости!

- Ждем тебя во Владивостоке и в Сеуле!

- Безопасного тебе путешествия, Зара!

Напомним, Зара Резерфорд - самая молодая летчица в мире из Бельгии, решилась на грандиозную авантюру – одиночное кругосветное путешествие. Путешественница пресекает планету на «Акуле» (Shark) - одном из самых скоростных ультралегких самолетов в мире, специально подготовленном для такого длительного путешествия. Девушка уже посетила 52 страны и не собирается останавливаться, несмотря на трудности.

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