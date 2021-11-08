Застряла на Колыме: молодая бельгийка-летчица не может продолжить путешествие из-за плохой погоды

Зара осматривает местные достопримечательности. Фото: fly.zolo

Самая молодая летчица в мире - 19-летняя бельгийка Зара Резерфорд - совершает одиночное кругосветное путешествие на скоростном самолете «Акула». Девушка уже облетела 52 страны, а 2 ноября приземлилась в «солнечном» Магадане. Девушка задержалась там уже почти на неделю.

Причина в плохой погоде - 7 ноября в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Продолжить кругосветку Заре мешает сильная метель.

Однако девушка не унывает и регулярно публикует новости в своих соцсетях и на сайте. В Facebook посты Зары появляются ежедневно и нумеруются по дням, как в настоящем дневнике путешественника. Например, вот что написала девушка 7 ноября, в воскресенье.

Колыма - золотое сердце России. Фото: kasa.lana

- День 79. Сейчас для разнообразия немного застряла в Магадане, пока погода не позволит мне отправиться дальше. Температура оказалась немного экстремальной для моего самолета, скоро она должна повыситься, - пишет летчица на своей страничке.

Один из местных телеканалов уже успел снять про Зару небольшой сюжет, где журналисты рассказали о том, как она приземлилась в магаданском аэропорту. Погода 2 ноября, кстати, была ясной и безветренной.

Пока Зара ждет отлета в Хабаровск, в своих соцсетях она рассказывает о женском летном полке «Ночных ведьм» времен СССР, фотографируется на фоне памятников и публикует забавные видео с примеркой теплых свитеров.

На экскурсии. Фото: kasa.lana

С чувством юмора, как и с выдержкой, у Зары точно все в порядке - то она снимает забавное видео в метель на фоне ЛЭП, напоминающей Эйфелеву башню, то весело танцует рядом с самолетом в ожидании хорошей погоды. По-другому никак в таком непростом, но увлекательном мероприятии, как кругосветное путешествие.

Ранее отважная летчица почти месяц не могла улететь с холодной Аляски, также из-за плохой погоды. Климат там очень схож с русским Севером. Повторится ли снова затяжное вынужденное пребывание и на Колыме - пока неизвестно. Вся надежда на скорое улучшение погодных условий. Тем не менее Зару с нетерпением ждут и в Хабаровске.

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